Pegla bore, a nije krema ni skupa pomada: Ovo može podignuti, učvrstiti i opustiti kožu

Zbog mladolikog izgleda sve veći broj ljudi okreće se prirodnim metodama koje obećavaju zategnutiju kožu i svježiji ten bez invazivnih procedura.

Među najpopularnijim tehnikama ističu se joga za lice i masaža, prakse koje se mogu izvoditi u udobnosti vlastitog doma. Fokusirane na vježbanje mišića i poticanje cirkulacije, ove metode predstavljaju holistički pristup njezi koji spaja opuštanje s vidljivim rezultatima, vraćajući koži tonus i prirodni sjaj. Iako nije zamjena za profesionalne tretmane, ona je učinkovit i dostupan alat za svakodnevnu njegu i očuvanje vitalnosti kože, piše Verywell Health.

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Joga za lice i limfna drenaža

Joga za lice može se definirati kao sustav vježbi za 50 mišića lica i vrata. Slično kao što se vježbama jača tijelo, ciljanim pokretima na licu moguće je poboljšati tonus mišića, spriječiti njihovo opuštanje i ublažiti napetost koja uzrokuje bore. S druge strane, masaža često uključuje i elemente limfne drenaže, nježne tehnike koja potiče protok limfe, tjelesne tekućine zadužene za uklanjanje toksina i viška vode iz tkiva. Time se učinkovito smanjuje natečenost, posebice u području oko očiju.

Znanstvena zajednica pristupila je ovom trendu s oprezom, no manja istraživanja daju razloga za optimizam. Jedna često citirana studija, objavljena u časopisu JAMA Dermatology, pokazala je da su žene srednje dobi koje su 20 tjedana svakodnevno prakticirale vježbe za lice ocijenjene kao nekoliko godina mlađe, s vidljivo punijim obrazima. Iako joga za lice nije čudotvorno rješenje, znanost potvrđuje da može pružiti suptilna, ali stvarna poboljšanja, prvenstveno kroz opuštanje kronično napetih mišića i poboljšanje cirkulacije, što koži trenutačno daje zdraviji izgled.

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Pravilni pokreti za svako područje lica

Prije početka vježbanja, ključno je osigurati da su ruke i lice čisti te nanijeti ulje ili serum kako bi se izbjeglo povlačenje osjetljive kože. Pokreti trebaju biti kontrolirani, nježni, ali čvrsti.

Čelo i područje između obrva

Za opuštanje mišića i smanjenje horizontalnih bora, obje se šake postavljaju na sredinu čela te se nježnim, čvrstim pritiskom klizi prema sljepoočnicama. Pokret se ponavlja pet puta. Za vertikalne bore između obrva, kažiprstom se izvode mali, kružni pokreti kako bi se "razbila" mišićna memorija mrštenja.

Oči i podočnjaci

Koža oko očiju iznimno je tanka, stoga se preporučuje korištenje prstenjaka koji imaju najlakši dodir. Područje oko orbitalne kosti nježno se tapka kako bi se potaknula cirkulacija. Zatim se kažiprstima lagano podižu obrve, uz istovremeni pokušaj čvrstog zatvaranja očiju. Otpor se zadržava nekoliko sekundi, a vježba se ponavlja pet puta kako bi se ojačali mišići i smanjila vidljivost spuštenih kapaka.

Obrazi i konture lica

Za podizanje obraza, usta se otvaraju u obliku slova "O" i izvodi se pokret smijanja, podižući mišiće obraza prema gore. Prstima se može pružiti blagi otpor na vrhu jagodica. Druga vježba uključuje duboki udah i napuhivanje obraza. Zrak se zadržava deset sekundi, a zatim polako ispušta kako bi se dodao volumen i učvrstila koža.

Vrat i linija čeljusti

Vrat je često zanemaren, a prvi pokazuje znakove starenja. Glava se naginje unatrag s pogledom usmjerenim prema stropu. Donja se čeljust gura prema naprijed kako bi se osjetilo zatezanje. Položaj se zadržava nekoliko sekundi, a vježba se ponavlja deset puta. Nakon toga, nanosi se ulje i vrat se nježnim pokretima masira prema gore, od ključne kosti do brade.

Učestalost vježbi

Za vidljive rezultate najvažnija je dosljednost. Većina stručnjaka preporučuje izvođenje vježbi 20 do 30 minuta, nekoliko puta tjedno. Prvi suptilni rezultati, poput odmornijeg izgleda i blistavijeg tena zbog poboljšane cirkulacije, mogu biti vidljivi već nakon nekoliko tjedana.

Međutim, za značajnije promjene, kao što su smanjenje finih linija i podignuti obrazi, potrebno je biti strpljiv i redovito vježbati najmanje šest do deset tjedana.

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Odabir ulja za masažu lica

Masaža na suhoj koži može uzrokovati iritaciju i nepotrebno rastezanje, stoga je korištenje ulja ili bogate kreme ključno. Ona osiguravaju da prsti glatko klize po koži, istovremeno je hraneći.

Ulje jojobe

Po strukturi je najsličnije prirodnom sebumu kože, zbog čega je idealno za sve tipove kože jer dubinski vlaži bez začepljivanja pora.

Ulje šipka

Bogato je vitaminom A, prirodnim oblikom retinola, koji potiče regeneraciju stanica te pomaže u smanjenju bora i ožiljaka.

Arganovo ulje

Poznato kao "tekuće zlato", obiluje vitaminom E i masnim kiselinama koje vraćaju koži elastičnost i štite je od vanjskih utjecaja.

Ulje slatkog badema

Iznimno je hranjivo i bogato vitaminima, a idealno je za suhu i osjetljivu kožu kojoj je potrebna dubinska hidratacija.

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