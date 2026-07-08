Ova vježba topi salo na trbuhu bolje od kardija: 'Čini da izgledate i osjećate se mlađe'

Vrijeme je godine kada mnogi ulažu posljednje napore kako bi postigli željenu formu za ljetovanje i fotografije s plaže. U toj utrci s vremenom, većina se okreće drastičnom smanjenju unosa kalorija i iscrpljujućim kardio treninzima poput trčanja ili grupnih treninga na biciklima.

No, znanost ukazuje na to da postoji učinkovitiji način za skidanje tvrdoglavih kilograma, osobito onih nakupljenih oko struka, piše Daily Star.

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Mit o ciljanom mršavljenju

Prije nego što krenete s beskonačnim serijama trbušnjaka, važno je razumjeti jednu ključnu znanstvenu činjenicu. Stručnjaci iz tvrtke Techno Gym ističu: "Unatoč onome što tvrde fitness influenceri i blještave reklame, znanost kaže da ne možete ciljano gubiti masnoću s trbuha, ili bilo kojeg drugog specifičnog područja. Deseci studija su to potvrdili: izvođenje bezbrojnih vježbi za trbuh neće čarobno otopiti masne naslage. Gubitak masnog tkiva ne funkcionira poput lasera, već više kao regulator svjetla, pod utjecajem je cijelog tijela, a ne samo mišića koje ciljate."

Ovaj koncept, poznat kao "spot reduction", znanstveno je opovrgnut. Dok vježbe poput popularnog "trbušnog vakuuma" mogu ojačati dubinske mišiće i pridonijeti vizualno užem struku, one ne utječu na samo masno tkivo. Za stvarne rezultate potreban je sveobuhvatniji pristup.

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Otkriće koje mijenja pravila igre

Nutricionistički guru Michael Mosley, koji je 2024. godine preminuo nakon nestanka na ljetovanju u Grčkoj, ranije je istaknuo oblik vježbanja koji je, prema znanstvenim istraživanjima, znatno učinkovitiji u sagorijevanju masnoće na trbuhu od kardio treninga. U svojoj emisiji "Stay Young", Mosley je otkrio da ova metoda ne samo da učinkovitije cilja abdominalno područje, već donosi i dodatne prednosti poput poboljšanja pamćenja, kvalitetnijeg sna pa čak i produljenja životnog vijeka.

Njegovo otkriće posebno je zanimljivo svima koji se nadaju u postizanju forme ovog ljeta. Mosley je emisiju započeo usred vlastitog treninga, govoreći: "Danas radim nešto što mi neće samo pomoći da ostanem snažan, već bi trebalo poboljšati i moje pamćenje, san, liniju, izgled, a možda mi čak i pomoći da živim duže. Radim sklekove."

"Pokušavam napraviti najmanje 30 sklekova svaki dan, nakon čega slijedi barem 30 čučnjeva. Vježbe otpora, odnosno trening snage, najbrži su i najjednostavniji način za poboljšanje mišićne mase. To je nešto što bismo svi trebali raditi jer je održavanje mišićne mase jedan od najboljih načina za očuvanje zdravlja kako starimo. Ako ne radite vježbe otpora, vaši mišići počinju propadati nakon tridesete godine", objasnio je.

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Nevjerojatni učinci na cijelo tijelo

Mosley je naglasio da istraživanja pokazuju kako se izvanredne transformacije mogu dogoditi u iznenađujuće kratkom razdoblju. "Vaši mišići imaju nevjerojatnu sposobnost regeneracije kao odgovor na trening snage. Studije su pokazale da u samo 12 tjedana možete povećati mišićnu masu do deset posto, a snagu do čak 150 posto", rekao je.

Ovo jačanje mišića ima pozitivan učinak na cijeli organizam, uključujući i mozak. Pregledom desetaka studija o učincima vježbanja na osobe starije od 50 godina pokazalo se da su i aerobni i trening snage dobri za mozak, no istraživači su otkrili da je trening snage bio posebno koristan za pamćenje i izvršne funkcije, koje uključuju vještine poput rješavanja problema.

Najbolja metoda protiv masnoće na trbuhu

Govoreći izravno o problemu masnih naslaga na trbuhu, Mosley je naveo da se trening s opterećenjem pokazao kao najučinkovitija metoda.

"Trening snage može vam pomoći da izgubite masnoću, osobito oko trbuha. Istraživači sa Sveučilišta Harvard pratili su oko 10.000 muškaraca tijekom 12 godina i otkrili su da, minutu za minutu, trening snage bolje cilja masnoću na trbuhu od kardio treninga", dodao je.

To je važno jer visceralna masnoća koja se nakuplja oko trbuha nije samo estetski problem. Ona ne sjedi pasivno, već proizvodi kemikalije koje mogu negativno utjecati na razinu šećera u krvi i povećati rizik od kroničnih bolesti. S druge strane, mišićne stanice imaju pozitivan učinak. Kada vježbate, one upijaju šećer iz krvi poput spužve. Jedna je studija otkrila da za svakih deset posto povećanja skeletne mišićne mase dolazi do smanjenja rizika od predijabetesa za deset posto.

Trening snage kao ključ dugovječnosti

Izgradnja mišića ne samo da čini da izgledate i osjećate se mlađe, već bi vam doslovno mogla dodati godine života. Nedavna analiza pokazala je da 30 do 60 minuta treninga snage tjedno smanjuje rizik od smrti od srčanih bolesti i raka za do 20 posto. Čini se da trening snage pomlađuje tijelo na staničnoj razini.

Profesorica Abigail Mackey sa Sveučilišta u Kopenhagenu slaže se s tim. "Ako uistinu želite doći do starosti s najboljim mogućim uvjetima za održavanje neovisnog života što je duže moguće, onda trebate koristiti utege, što za većinu ljudi znači odlazak u teretanu. Čučnjevi i sklekovi su izvrsni jer aktiviraju toliko mišića", izjavila je.

Za najbolje rezultate, stručnjaci iz Techno Gyma sugeriraju kombinaciju: "Najbolji trening za gubitak masnoće na trbuhu kombinira trening snage sa strateškim kardio vježbama u formatu kružnog treninga. Takav pristup je izvanredan jer održava povišen broj otkucaja srca dok istovremeno gradite mišiće, a ta kombinacija sagorijeva do 30 posto više kalorija nego bilo koji od tih pristupa zasebno."

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