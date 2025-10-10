Nutricionisti otkrivaju koji napitak pomaže u mršavljenju: Nije za svakoga, a doze su ključne

Ispijanje vode s limunom postalo je popularan jutarnji ritual za mnoge koji žele izgubiti kilograme i poboljšati zdravlje. Međutim, stvarni učinci ovog napitka često su predmet rasprave, a tvrdnja da pomaže u mršavljenju ne otkriva potpunu istinu.

Prema pisanju magazina HELLO!, stručnjaci za prehranu Paloma Quintana i Antonio Andujar objašnjavaju znanstvenu pozadinu ove prakse i otkrivaju što je mit, a što istina.

Koje su prednosti vode s limunom?

Poput kokosove vode, i voda s limunom ima svoje prednosti, ali one često nisu očite. "Nećete nužno primijetiti značajne zdravstvene razlike, osim ako nemate ozbiljan nedostatak vitamina C", objašnjava nutricionistica Quintana.

Glavna korist, kako navodi, leži u nečem drugom: "Ispijanje vode s limunom je korisno jer znači da ste usredotočeni na povećan unos vode općenito. Birate tu zdraviju opciju umjesto, primjerice, gaziranog soka."

Iako ovaj napitak osigurava tijelu određene minerale i elektrolite, njihova količina nije dovoljna da bi napravila drastičnu razliku. "Neće vam pružiti čarobni učinak o kojem svi govore", dodaje. Voda s limunom može imati i blagi laksativni učinak, zbog čega se možete osjećati lakše i manje naduto, no stručnjakinja ističe da se isti efekt može postići i biljnim čajem ili običnom čašom vode.

Placebo efekt vode s limunom ili stvarni učinak

Dijetetičar Antonio Andujar slaže se da voda s limunom može biti korisna, ali s znanstvenog stajališta, nijedna od najčešće spominjanih prednosti nije u potpunosti dokazana. Umjesto toga, smatra da se radi o placebo efektu.

"Ponekad je dovoljno samo vjerovati da je nešto zdravo. Primjerice, pijete vodu s malo vitamina C, i iako je učinak možda minimalan, sam osjećaj da činite nešto dobro za sebe može poboljšati vaše zdravlje i raspoloženje", napominje.

Andujar objašnjava da ispijanje vode s limunom ipak potiče probavni proces, što nekim ljudima pomaže da se osjećaju bolje ujutro. "Neki se ne osjećaju spremnima za obilan doručak čim se probude. Bolje im odgovara preskočiti doručak i umjesto toga popiti vodu s limunom."

Unatoč popularnom vjerovanju, Andujar jasno ističe dvije stvari: "Voda s limunom ne sagorijeva masnoće i nema alkalizirajući učinak na tijelo." Dakle, voda s limunom na prazan želudac neće vam pomoći otopiti masne naslage, osim ako je ne pijete umjesto nečeg kaloričnijeg, poput čokoladnog shakea. "Ako vam voda s limunom pomaže u mršavljenju, to je zato što smanjujete unos kalorija", pojašnjava.

Tko bi trebao biti na oprezu?

Započinjanje dana s vodom s limunom nije za svakoga. "Ispijanje na prazan želudac je u redu sve dok nemate probavnih problema ili problema sa zubnom caklinom", kaže dijetetičarka Quintana. Ako imate osjetljiv želudac ili caklinu, savjetuje da vodu s limunom pijete isključivo uz obroke.

Koliko limuna je dovoljno?

Na prazan želudac: Oko 250 ml vode s iscijeđenim sokom od najviše pola limuna. Više od toga može biti preagresivno za zubnu caklinu.

Uz obroke ili tijekom dana: Jednostavna kriška limuna u čaši vode bit će sasvim dovoljna.

Ako uživate u ispijanju vode s limunom ujutro, nastavite s tom navikom. Može imati neke pozitivne učinke i neće vam naštetiti, ali nemojte očekivati čuda. Neće spriječiti zatvor niti uzrokovati nagli gubitak kilograma. Ono što možete očekivati jest ugodan jutarnji ritual koji vašem tijelu daje blagi poticaj vitamina, minerala i elektrolita za početak dana.

