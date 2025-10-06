Hladno vam je i želite ojačati imunitet? Pripremite jednu od ove tri superzdrave juhe poznatih kuhara

NEĆETE POŽALITI /

Foto: Pexels

Kako temperature padaju, mnogi sve češće žele pojesti nešto na žlicu da se zagriju. Kuhari su podijelili tri recepta za ukusne juhe koje su jednostavne za pripremiti

6.10.2025.
9:27
Antonela Ištvan
Pexels
Juhe su jedan od najsvestranijih obroka koje možete pripremiti, osobito tijekom hladnijih mjeseci kada organizmu treba topla, hranjiva i lako probavljiva hrana. Osim što su najčešće niskokalorične, uz dodatak integralnog kruha ili krekera između ostalog mogu biti idealan izbor za one koji paze na prehranu.

Ujedno su izvrstan način za korištenje sezonskog povrća, vlakana i nemasnih proteina, čime pružaju cjelovitu nutritivnu podršku organizmu. Njihova priprema ne zahtijeva mnogo vremena, lako se zamrzavaju i podgrijavaju, što ih čini praktičnim rješenjem za dane u kojima nemam puno vremena za pripremu zdravog obroka, piše Yahoo.

Recepti za superzdrave juhe 

Recepti za ove juhe mogu se jednostavno prilagoditi broju osoba i prehrambenim navikama obitelji. Kuhari su podijelili tri recepta za superzdrave juhe koje lako možete pripremiti.

Foto: Pexels

Recept za juhu od bundeve i đumbira

Iako su bundeve najpopularnije za Noć vještica, njihov je okus najbolji tijekom cijele jeseni i zime. Ova namirnica, koja dolaze u različitim oblicima, bojama i veličinama, izvrstan je izvor vitamina, minerala i prehrambenih vlakana. Đumbir je također superhrana, posebno korisna u jesen kada haraju prehlade i viroze. Ljutkasti korijen pomaže u smanjenju upala, a studije pokazuju da može biti koristan za snižavanje krvnog tlaka i kolesterola.

Isprobajte recept za juhu od bundeve slavnog kuhara Jamieja Olivera, koja je pogodna za vegane i pomalo ljutkasta zahvaljujući đumbiru i čiliju u prahu.

Sastojci:

  • bundeva
  • ljutika
  • đumbir
  • ekstra djevičansko maslinovo ulje
  • povrtni temeljac
  • kokosovo mlijeko sa smanjenim udjelom masti
  • začinsko bilje poput vlasca i mente
  • čili u prahu
  • limeta

Priprema:

  1. Nakon što se sastojci pripreme – bundeva očisti i nasjecka, ljutika i đumbir ogule i nasjeckaju – pirjaju se na malo ulja dok ne omekšaju.
  2. Zatim se dodaju temeljac, kokosovo mlijeko i čili u prahu te se juha kuha na laganoj vatri 40 minuta prije nego što se izmiksa u blenderu ili štapnim mikserom.
  3. Na kraju se poslužuje sa svježim začinskim biljem, sokom limete i dodatnom žlicom kokosovog mlijeka.

Foto: Pexels

Recept za juhu od brokule i sira

Kupusnjače su najbolje u jesen i zimu, a brokula je izvrstan primjer hranjivog zelenog povrća bogatog vlaknima, vitaminima i mineralima, koje je usto i odličnog okusa u juhi. Isprobajte juhu od brokule i sira autorice kuharica Annie Rigg.

Sastojci:

  • brokula (i cvjetovi i stabljika, kako bi se smanjio otpad)

  • cheddar sir

  • poriluk

  • luk

  • češnjak

  • krumpir

  • povrtni temeljac

  • mlijeko

  • lovorov list

Priprema:

  1. Svo povrće se po potrebi oguli i nasjecka, a zatim lagano poprži na maslinovom ulju i maslacu.

  2. Nakon toga se dodaje temeljac i juha se kuha oko 20 minuta. Ipak, cvjetove brokule dodajte tek u posljednjih tri do pet minuta kuhanja kako biste izbjegli prekuhavanje i gubitak njihove živopisne zelene boje.

  3. Juha se zatim zajedno sa sirom miksa štapnim mikserom. Kao dodatak možete koristiti plavi sir.

Foto: Pexels

Recept za juhu od cikle

Cikla je zdrava za srce, bogat je izvor prehrambenih nitrata, koje tijelo koristi za proizvodnju dušikovog oksida. Dušikov oksid igra važnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka, protoka krvi i kontrakciji mišića. Istraživanja pokazuju da redovita konzumacija cikle može pomoći u poboljšanju stanja kod visokog krvnog tlaka.

Juha od cikle kuhara Hugha Fearnley-Whittingstalla, njegova je verzija klasičnog istočnoeuropskog jela, boršča.

Sastojci:

  • cikla
  • rajčice
  • češnjak
  • luk
  • goveđi temeljac 

Priprema:

  1. Rajčice i češnjak se peku u pećnici dok ne omekšaju, dok se luk, cikla i temeljac kuhaju u loncu dok cikla ne postane mekana.
  2. Pečene rajčice se zatim dodaju u lonac i sve se zajedno izmiksa.
  3. Juha se poslužuje s mrvljenim feta sirom koji joj daje oštrinu i slanost.

Isprobajte ove recepte i uživajte u toplim, hranjivim i ukusnim obrocima koji će vas brzo zagrijati i pomoći u jačanju imuniteta. 

