Zanemareno povrće: Svestrana je, hranjiva, laka za uzgoj i pravi saveznik u očuvanju zdravlja

Korabica, iako rijetko isticana na policama supermarketa i često zanemarena u kulinarskim receptima, predstavlja iznimno svestrano i hranjivo povrće koje zaslužuje veću pažnju potrošača.

Ovo povrće obiluje važnim hranjivim tvarima i vitaminima, uključujući kalcij i vitamin C, što je čini pravim saveznikom u očuvanju zdravlja. Osim što se lako priprema i kuha, njezin blagi okus dobro se uklapa u raznolike kulinarske kombinacije. Čuvanje korabice je jednostavno, a svježina se može održati tijekom nekoliko tjedana, piše Yahoo.

Foto: Pixabay

Nutritivne vrijednosti korabice

Ime korabica potječe iz njemačkog jezika, gdje "Kohl" znači kupus, a "Rabi" (izvedenica od Rübe) znači repa. Naziv je dobila jer izgledom podsjeća i na glavicu kupusa i na repu. Unatoč imenu, korabica nije srodna repi jer nije korjenasto povrće. Umjesto toga, ona pripada porodici kupusnjača, što znači da je bliži srodnik kupusu, brokuli, kelju i cvjetači. Zbog svoje svestranosti i nutritivne vrijednosti, moćna je namirnica koja predstavlja koristan dodatak vašoj prehrani. Većina biljke je jestiva, uključujući i njezine listove.

Korabica uspijeva u hladnijim klimatskim uvjetima, a najviše se uzgaja u istočnoj Europi, posebice u Njemačkoj te u Aziji. Brzo raste i prilično je jednostavna za sadnju i berbu. Tekstura joj je slična jabuci, no kako raste, glavica razvija drvenastiju i tvrđu teksturu. Korabica može biti zelena ili ljubičasta, pri čemu je ljubičasta sorta nešto slađa od zelene.

Korabica je niskokalorična, ali bogata hranjivim tvarima i vitaminima, što je čini iznimno zdravim povrćem. Jedna šalica sadrži manje od 40 kalorija i više od 90 posto preporučenog dnevnog unosa vitamina C. Povrće također sadrži visoku količinu kalcija i magnezija, koji pomažu u poboljšanju gustoće kostiju. Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), bogata je i folatima, za koje studije pokazuju da mogu pomoći u prevenciji određenih urođenih mana povezanih s mozgom i leđnom moždinom djeteta.

Svaka šalica korabice sadrži 5 grama vlakana, koja pomažu probavi, uravnotežuju razinu šećera i snižavaju kolesterol. Također je bogata kalijem, vitaminom koji dokazano ima koristi za srce te sadrži karotenoide i druge antioksidanse koji pomažu u prevenciji bolesti. Korabica je izvrsna alternativa krumpiru jer ima znatno manje ugljikohidrata – dok jedan krumpir može imati 20 do 30 grama ugljikohidrata, šalica korabice sadrži samo oko 8 grama.

Foto: Pixabay

Priprema korabice

Budući da je korabica kupusnjača, okusom podsjeća na stabljiku kupusa, ali s blagom oštrinom, sličnom rotkvici. Manje glavice korabice obično su slađe, hrskavije i sočnije od većih.

Kada se jede sirova, korabica ima okus sličan brokuli s teksturom jabuke. Mnogi je smatraju najukusnijom upravo u sirovom obliku, idealnom za dodavanje u salse, salate ili kao hrskavi dodatak bilo kojem jelu. U sirovom obliku, korabica jelima daje izvanrednu hrskavost.

Kada se kuha, ovo svestrano povrće postaje mekše teksture. Možete je skuhati al dente za zdravu alternativu tjestenini. Slično krumpiru, što se duže kuha, postaje mekša, do te mjere da se lako može pretvoriti u pire.

Kao i kod ostalih kupusnjača, prekomjerna konzumacija korabice može dovesti do viška plinova i nadutosti. To bi trebalo biti privremeno i povući će se ako napravite pauzu od konzumacije.

Pravilan odabir i čuvanje korabice

Korabicu ćete najlakše pronaći na lokalnim tržnicama, osobito u sezoni od jeseni do proljeća. Možete je kupiti s listovima (češće na tržnicama) ili bez njih (u trgovinama). Prilikom kupnje, opipajte glavicu kako biste se uvjerili da je čvrsta i da nema modrica ili mekih dijelova. Također, pazite da je glavica glatka i bez pukotina. Iako se može činiti nelogičnim, tražite manje glavice jer su slađe i lakše za jelo.

Bilo da je planirate jesti sirovu ili kuhanu, priprema korabice je vrlo jednostavna:

Ako su stabljike još uvijek pričvršćene, odrežite ih, ali nemojte ih baciti - jestive su i mogu se dodati u variva.

Ako se sredina čini tvrdom, izrežite je malim nožem.

Ogulite vanjsku kožu malim nožem.

Narežite glavicu na kriške ili kockice.

Nakon rezanja, možete je jesti sirovu ili je kuhati na pari, pirjati ili peći. Listove korabice pripremajte kao blitvu ili kelj – možete ih pirjati na maslinovom ulju i soli te dodati u variva ili jesti sirove kao dio salate.

Narezana glavica korabice ostat će svježa u hladnjaku do mjesec dana, ali će s vremenom izgubiti hrskavost. Za zamrzavanje, narežite glavicu na kockice, blanširajte je u vodi oko minutu, a zatim zapakirajte i zamrznite. Listove također možete blanširati i zamrznuti u manjim porcijama.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Znate li razliku između 'upotrijebiti do' i 'najbolje upotrijebiti do'? Evo kako da ne bacate hranu