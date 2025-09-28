Tihe ubojice s tanjura: 23 jela koja biste trebali izbjegavati na javnim mjestima

Odlazak u restoran ili kino s obitelji i prijateljima predstavlja dragocjene trenutke opuštanja i druženja. Ipak, dok stvaramo uspomene, često zaboravljamo na nutritivne zamke koje se kriju na jelovnicima. Restorani, u želji da pruže što bolji okus, nerijetko jelima dodaju skrivene kalorije, šećere i prekomjerne količine soli. Čak i obroci koji zvuče zdravo mogu biti kalorijske bombe, a rizik od trovanja hranom uvijek je prisutan.

U galeriju otkrijte 23 jela i pića koja je mudro izbjegavati ili barem konzumirati s velikim oprezom na javnim mjestima.