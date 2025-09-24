Trik za savršeno kuhani grah: Michelinov chef otkriva zašto mora 'plesati' u loncu

Kuhanje s grahom može biti pravo gastronomsko zadovoljstvo, no samo ako je svako zrno kuhano ravnomjerno. Ključ savršene salate od pečenih artičoka i bijelog graha, ili bilo kojeg drugog jela s grahom, leži u postizanju teksture koja je istovremeno 'al dente', a opet potpuno kuhana. Prema savjetu chefa s Michelinovom zvjezdicom Cesarea Caselle, tajna se krije u kuhanju u izobilju vode, kako je otkrio u emisiji Marthe Stewart. Dok mnogi recepti nejasno navode "prekrijte grah vodom", Casella tvrdi da je ključno dodati puno više vode nego što mislite da je potrebno. Razlog? "Želite da grah pleše."

Što točno znači 'plesanje' graha?

Na prvi pogled, ideja o plesanju graha u loncu može zvučati poetično, no iza nje se krije čista fizika kuhanja. Chef Casella objašnjava da se temperatura vode u loncu razlikuje – na dnu je toplije, a pri vrhu hladnije. Ako vode ima tek toliko da prekrije grah, zrna na dnu kuhat će se brže od onih na vrhu. Međutim, kada dodate dovoljno vode, stvarate prostor za cirkulaciju. Vruća voda podiže grah, on se kreće, odnosno "pleše", što omogućuje ravnomjernu raspodjelu topline.

Ovaj proces osigurava da se svako zrno kuha istom brzinom. Stoga, ako vaš recept kaže da grah prekrijete s 5 cm vode, zanemarite to. Bolje je slijediti omjer 3:1, odnosno tri dijela vode na jedan dio graha. Ne bojte se dodati više vode; to je jednostavna promjena koja čini ogromnu razliku.

Vječna dilema: Namakati grah preko noći ili ne?

U svijetu kulinarstva, malo je tema koje izazivaju toliko rasprava kao što je namakanje graha. Mnogi se kunu u metodu namakanja preko noći, vjerujući da značajno skraćuje vrijeme kuhanja. Ipak, sve je više kuhara i entuzijasta koji tvrde da je taj korak precijenjen.

Suprotno uvriježenom mišljenju, namakanje preko noći ne štedi toliko vremena koliko se misli. Umjesto toga, možete primijeniti metodu brzog namakanja neposredno prije kuhanja. Time ćete grahu dati mali "poticaj", pomoći mu da se brže počne kuhati i istaknuti njegov prirodni okus. Nakon toga, slijedi najvažniji korak – kuhanje u obilju vode, baš kako savjetuje chef Casella.

Što ako voda ispari i drugi praktični savjeti

Čak i uz najbolje namjere, može se dogoditi da tijekom dugotrajnog kuhanja grah upije veći dio vode, a da još uvijek nije gotov. Rješenje je jednostavno: dodajte još vode. Uvijek dolijte vruću vodu kako ne biste prekinuli proces kuhanja i dodajte je dovoljno da grah ponovno može slobodno "plesati".

Važno je zapamtiti da se vrijeme kuhanja razlikuje ovisno o vrsti, veličini i starosti graha. Budite strpljivi, jer kuhanje može potrajati i više od sat vremena. Ako ste ipak u stisci s vremenom, Casella preporučuje ekspres lonac, poput popularnog Instant Pot uređaja, kao "brzo i jednostavno" rješenje za kućne kuhare.

Bilo da pripremate klasično varivo, grah salatu ili zapečeni grah, primjena ovog jednostavnog savjeta može transformirati vaše jelo. Ne štedite na vodi i dopustite grahu da "pleše" u loncu. To je mali korak koji osigurava savršeno kuhan, kremast i ukusan grah svaki put, dostojan i stola jednog Michelinovog chefa.

