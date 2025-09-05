Ovo je najzdravije ulje prema izboru dijetetičarki: 'Zadovoljava ove ključne faktore'
Kada je riječ o zdravim uljima za kuhanje, stručnjakinje imaju svoj favorit
Kod kuhanja je gotovo uvijek potrebna neka vrsta masnoće koja sprječava da hrana zagori, pridonosi boljem okusu jela i pomaže apsorpciji vitamina topivih u mastima.
Na tržištu postoji mnoštvo ulja i masti – maslinovo, kokosovo, avokadovo, kanola, maslac, suncokretovo i dr., a svako je s različitim okusom i nutritivnim vrijednostima pa odabir nije jednostavan.
Ako niste sigurni koje ulje koristiti, najbolje je poslušati stručnjake. Četiri dijetetičarke su za Real Simple priznale da je najbolje maslinovo ulje.
Ključni faktori pri odabiru ulja za kuhanje
Pri odabiru ulja za kuhanje važno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih faktora koji utječu na zdravlje i okus jela - od nutritivne vrijednosti do stabilnosti na visokim temperaturama.
Nutritivna vrijednost
Važno je da je ulje bogato zdravim mastima, posebno mononezasićenim te s niskim udjelom zasićenih masti.
"Biram ulja koja čuvaju zdravlje srca, smanjuju loš LDL kolesterol i upale te pomažu u održavanju hormonalne ravnoteže i zdrave crijevne flore", kaže dijetetičarka Samantha Schleiger. Prekomjerna konzumacija industrijskih ulja bogatih omega-6 masnim kiselinama može potaknuti upale, a trans masti je najbolje potpuno izbjegavati.
Točka dimljenja i procesiranje
Važno je odabrati ulja koja dobro podnose visoke temperature jer ulja koja se brzo razgrađuju mogu stvarati upalne spojeve. Najbolja su minimalno obrađena ulja – hladno prešana ili ekstra djevičanska – jer zadržavaju više antioksidansa i nutrijenata. Također, ulja s višom točkom dimljenja bolje podnose pečenje i prženje bez gubitka nutritivnih vrijednosti. Kvalitetno obrađeno ulje dugoročno doprinosi zdravlju jer ne oslobađa štetne tvari tijekom kuhanja.
Okus i čuvanje
Okus ulja ovisi o vašim preferencijama, ali važno je kako ga čuvate kako bi ostalo svježe i zdravo.
"Ulja u tamnim staklenim bocama, pohranjena na hladnom i tamnom mjestu, zadržavaju kvalitetu i sprječavaju oksidaciju", ističe dijetetičarka Sheila Patterson.
Pravilno čuvano ulje zadržava nutritivne vrijednosti i sprječava neugodne mirise ili promjene okusa. Također, redovito provjeravanje datuma trajanja pomaže osigurati da ulje ostane svježe i sigurno za konzumaciju.
Najzdravije ulje za kuhanje
Sve dijetetičarke preporučuju maslinovo ulje, osobito ekstra djevičansko. "Bogato je mononezasićenim mastima i polifenolima – snažnim antioksidansima koji štite srce i smanjuju upale", objašnjava dijetetičarka Sapna Peruvemba.
Istraživanja potvrđuju da maslinovo ulje smanjuje rizik od srčanih bolesti i pomaže zdravlju mozga i metabolizma.
Ekstra djevičansko ulje može podnijeti dovoljno topline za svakodnevno kuhanje. "Refinirano ulje dimi se na 200 do 240 stupnjeva Celzija, a ekstra djevičansko na 175 do 210 stupnjeva Celzija, što ga čini svestranim", dodaje Peruvemba.
Osim što je zdravo, maslinovo ulje je i ukusno. "Ima bogat, pikantan okus koji se odlično slaže sa salatama, povrćem ili jelima poput grčke salate", napominje Patterson. Osim toga dobro ga je koristiti i za ribu te kolače i kruh.
Prilikom kupnje birajte tamne staklene boce i, ako je moguće, hladno prešano ulje za najbolju nutritivnu vrijednost.
