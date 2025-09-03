Jede vam se slatko, a nemate vremena: Što kažete na brownieje gotove za 20 minuta?

Nema ničeg boljeg od slatkog zalogaja, pogotovo uz šalicu čaja. Iako postoji tisuće recepata, klasika je klasika – a dobar čokoladni brownie uvijek je na vrhu popisa.

Jedna od najboljih stvari kod brownija je koliko ih je lako pripremiti kod kuće. Prema stručnjacima s portala Simply Recipes, za ovaj recept potrebna su vam samo tri sastojka. Iznenađujuće, ne sadrži ni maslac, ni prašak za pecivo, ni dodani šećer – a ipak daje rezultat koji je "bogat i mekan".

Za pripremu ovih ukusnih brownija ne trebate dugi popis skupih sastojaka. Dovoljno vam je malo Nutelle, jaja i brašna, i dobit ćete savršenu slasticu za ove ugodne rujanske večeri.

Opisani kao "mekani kvadrati s hrskavom gornjom koricom koji zadovoljavaju svaku želju za slatkim", ovi se jednostavni brownieji pripremaju za samo 20 minuta. Bilo da ih pripremate za goste ili kao poslasticu za sebe, ovaj brzi, a bogati recept idealan je izbor.

Foto: Shutterstock

Brownieji od čokolade

Evo recepta za savršene brownnieje.

Sastojci:

Ulje u spreju

430 g Nutelle

3 velika jaja

83 g glatkog brašna

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C. Obložite četvrtasti kalup za pečenje (23x23 cm) papirom za pečenje i poprskajte uljem u spreju kako se brownieji ne bi lijepili. U velikoj zdjeli pomiješajte Nutellu i jaja, miješajući energično ručnom ili električnom pjenjačom dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Dodajte brašno i miješajte na laganoj brzini dok ne nestanu svi tragovi brašna. Izlijte smjesu u pripremljeni kalup i ravnomjerno je rasporedite do rubova. Pecite oko 20 minuta, ili dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe s nekoliko vlažnih mrvica. Po želji pospite s malo krupne morske soli. Ostavite da se potpuno ohlade. Nakon hlađenja narežite na kvadrate i uživajte.

Ostatke složite u hermetički zatvorenu posudu s papirom za pečenje između slojeva. Čuvajte na sobnoj temperaturi do pet dana, ili do tjedan dana ako su u hladnjaku.

