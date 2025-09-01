Bolje nego iz pekarnice: Recept za kiflice s hrenovkama oduševit će cijelu obitelj

Kiflice s hrenovkama jelo su uz koje su odrasle generacije. Mekano tijesto i sočna hrenovka savršena su kombinacija koja mnoge uvijek iznova osvoji.

Premda ih se može lako pronaći u svakoj pekarnici, domaće kiflice su jednostavno posebnije – mirisnije, ukusnije i toplije. Umjesto pekarskih verzija, napravite ih sami i uživajte u sočnim zalogajima s obitelji, piše Munaty Cooking.

Foto: Pexels

Recept za kiflice s hrenovkama

Uz ovaj provjereni recept, vaše će kiflice biti mekane poput spužve i neodoljivo ukusne, čak i dan nakon pečenja.

Sastojci:

500 g glatkog brašna

1 vrećica suhog kvasca (7g)

1 žličica šećera

1 žličica soli

250 ml mlakog mlijeka

100 ml suncokretovog ulja

1 jaje

12 manjih hrenovki ili 6 većih prerezanih popola

Žumanjak za premazivanje

Sezam ili mak za posipanje

Foto: Pexels

Priprema:

U mlako mlijeko dodajte žličicu šećera i suhi kvasac. Promiješajte i pustite 5-10 minuta dok se ne zapjeni. U većoj zdjeli pomiješajte brašno i sol. U sredini napravite udubinu pa dodajte aktivirani kvasac, ulje i jedno cijelo jaje. Umijesite glatko i elastično tijesto koje se ne lijepi za ruke. Pokrijte zdjelu krpom i ostavite tijesto na toplom mjestu oko sat vremena ili dok ne udvostruči volumen. Nadošlo tijesto lagano premijesite na pobrašnjenoj podlozi i podijelite na dva dijela. Svaki dio razvaljajte u krug debljine oko pola centimetra te ga rezačem za pizzu ili oštrim nožem izrežite na 12 jednakih trokuta. Na širi dio svakog trokuta stavite hrenovku. Lagano preklopite rubove tijesta preko hrenovke kako nadjev ne bi iscurio tijekom pečenja, a zatim čvrsto zarolajte prema užem dijelu. Kiflice slažite na lim obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo razmaka. Prekrijte ih i pustite da odstoje još 15-20 minuta. Pećnicu prethodno dobro zagrijte na 200 stupnjeva Celzija. Kiflice premažite razmućenim žumanjkom i posipajte sezamom. Pecite 15-20 minuta, dok ne dobiju prekrasnu zlatnosmeđu boju.

Kiflice s hrenovkom toliko su svestrane da se mogu jesti u svako doba dana. Idealne su za doručak, brzu užinu, laganu večeru ili kao zvijezda stola na proslavama. Iako su odlične same, uz nekoliko dodataka postaju pravi gurmanski doživljaj. Apsolutni klasik je poslužiti ih uz čašu tekućeg jogurta. Njegova svježina savršeno balansira bogatstvo tijesta i slanost hrenovke. Odlično se slažu i s mlijekom, svježim sirom ili vrhnjem.

