Špinat većina priprema na isti način: Ako ga napravite ovako bit će ukusniji i zdraviji

Većina ljudi jede špinat prvenstveno zato što zna da je zdrav, ali zapravo je puno ukusniji kad se pravilno pripremi. Jedan sastojak čini okus još boljim.

Mnogi ne vole špinat i jedu ga samo zbog njegovih hranjivih vrijednosti, no ako se pripremi na pravi način, može biti stvarno ukusan, piše Express.

Umjesto da ga kuhate u vodi, kako to inače radi većina, kuhar Arman Liew, preporučuje da ga kratko popržite na malo maslaca.

"Siguran sam da svatko može zavoljeti špinat, čak i ako se ne zovete Popaj. Kad se poprži na jakoj vatri, špinat postane mekan, ali i dalje zadrži svoju dobru teksturu, a malo maslaca nikome nije naškodilo", ističe kuhar.

Foto: Shutterstock

Recept za ukusan špinat

Špinat sadrži oksalnu kiselinu koja može dati brašnast okus kada se jede sirov u salatama, dok kuhanje u vodi može razgraditi tvari koje stvaraju gorčinu. No priprema špinata s masnoćama poput maslaca pomaže ublažiti tu prirodnu gorčinu, dok kiseli dodaci poput limuna dodatno osvježavaju okus.

Kratko prženje špinata s odgovarajućim začinima daje blago sladak okus, a listovi ostaju mekani i svilenkasti, za razliku od kašaste teksture koju daje predugo kuhanje u vodi.

Važno je napomenuti da kuhanje špinata u vodi uzrokuje gubitak mnogih vitamina u vodi, dok prženje čuva više hranjivih tvari i značajno poboljšava okus.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

Dvije vezice špinata

Jedan limun

Žlica maslaca

Žlica maslinovog ulja

Češanj češnjaka (sitno nasjeckano)

Priprema:

U velikoj tavi zagrijte maslac i maslinovo ulje na srednjoj vatri dok se maslac potpuno ne otopi. Kad se maslac otopi, dodajte špinat, sitno nasjeckani češnjak te začinite solju i paprom. Kuhajte špinat dvije do tri minute dok ne uvene i omekša. Kad je spreman, maknite s vatre i pospite ga limunovim sokom. To će znatno poboljšati okus špinata. Ako želite dodatno obogatiti ovo jelo, možete dodati parmezan, slaninu, mladi luk ili šalšu.

