Uživancija u svakoj žlici: Recepti za 12 hladnih juha koje hidratiziraju i hrane tijelo

Uživancija u svakoj žlici: Recepti za 12 hladnih juha koje hidratiziraju i hrane tijelo
Foto: Shutterstock

Donosimo vam 12 jednostavnih recepata za ukusne i hranjive hladne juhe koje će vas rashladiti i oduševiti tijekom najtoplijih dana

28.8.2025.
6:22
Antonela Ištvan
Shutterstock
Kad ljetne vrućine dosegnu vrhunac, a pomisao na paljenje pećnice izaziva znoj na čelu, kuhinja postaje posljednje mjesto na kojem želimo provoditi vrijeme. Ipak, želja za ukusnim, hranjivim i laganim obrokom ne jenjava. Rješenje je elegantno, jednostavno i nevjerojatno osvježavajuće: hladna juha. Daleko od toga da je samo tekuća salata, hladna juha je kulinarsko platno na kojem se spajaju najsvježiji okusi sezone – od sočnih rajčica i hrskavih krastavaca do slatkog voća i egzotičnih začina.

Hladne juhe su savršen ljetni obrok. Pripremaju se u trenu, najčešće uz pomoć samo jednog aparata – blendera. Mogu se napraviti unaprijed i čuvati u hladnjaku, postajući s vremenom još ukusnije kako se okusi prožimaju. One hidratiziraju, hlade i hrane tijelo bez osjećaja težine. Bilo da se odlučite za klasik poput španjolskog gazpacha ili se odvažite na voćne eksperimente, donosimo vam 12 recepata koji će ovo ljeto učiniti podnošljivijim i ukusnijim.

Klasici s povrćem koji nikad ne idu iz mode

Ove juhe su temelj ljetne kuhinje, slaveći bogatstvo povrtnjaka u svom najčišćem obliku.

1. Gazpacho: Besmrtni kralj španjolskih ljetnih juha

Vjerojatno najpoznatija hladna juha na svijetu, gazpacho je esencija andaluzijskog ljeta pretočena u zdjelicu. Njegova tajna leži u savršenoj zrelosti rajčica koje, okupane suncem, daju juhu koja je istovremeno pikantna i osvježavajuća.

Sastojci:

  • 900 g zrelih rajčica
  • 1 veći krastavac
  • 1 zelena paprika
  • 1/2 crvenog luka
  • 2 režnja češnjaka
  • 3 žlice maslinovog ulja
  • 2 žlice sherry octa
  •  sol, papar.

Priprema:

  1. Povrće operite i grubo nasjeckajte.
  2. Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne postignete željenu teksturu – od rustikalne s komadićima do potpuno glatke.
  3. Začinite po ukusu i obavezno ohladite barem tri sata prije posluživanja kako bi se okusi stopili.

2. Hladna juha od krastavaca i jogurta

Inspirirana turskim cacikom i bugarskim taratorom, ova je juha čista svježina. Kremasta tekstura grčkog jogurta savršeno balansira svježinu krastavca i kopra.

Sastojci:

  • 2 velika krastavca
  • 500 ml grčkog jogurta
  • 2 režnja češnjaka
  • 1 žlica soka od limuna
  • 1 žlica maslinovog ulja
  • šaka svježeg kopra
  • sol, papar.

Priprema:

  1. Krastavce ogulite, prerežite po dužini i žlicom izvadite sjemenke.
  2. Narežite ih i stavite u blender sa svim ostalim sastojcima.
  3. Miksajte dok smjesa ne postane svilenkasto glatka.
  4. Probajte i dotjerajte okus solju i limunovim sokom.
  5. Poslužite ledeno hladno.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

3. Hladna juha od cikle (Chłodnik)

Ova poljska juha, poznata kao Chłodnik, vizualni je i gastronomski spektakl. Njena predivna ružičasta boja i zemljano-kiselkasti okus čine je nezaboravnim ljetnim predjelom.

Sastojci:

  • 4-5 kuhanih cikli
  • 1 litra kefira ili mlaćenice
  • 1 svježi krastavac
  • vezica svježeg kopra
  • sol
  • papar
  • tvrdo kuhana jaja
  • mladi luk za posluživanje

Priprema:

  1. Kuhanu ciklu i svježi krastavac naribajte na krupniji ribež.
  2. Pomiješajte s kefirom, obilno dodajte sitno sjeckani kopar te začinite solju i paprom.
  3. Dobro promiješajte i ostavite u hladnjaku nekoliko sati.
  4. Poslužite s polovicama kuhanih jaja i nasjeckanim mladim lukom.

4. Hladna juha od tikvica i mente

Kad ljetne tikvice preplave tržnice, ova juha je idealan način da ih iskoristite. Suptilna slatkoća tikvica u kombinaciji s osvježavajućom mentom i daškom limuna stvara iznenađujuće elegantan obrok.

Sastojci:

  • 4 srednje tikvice
  • 1 glavica luka
  • 1 žlica maslinovog ulja
  • 750 ml povrtnog temeljca
  • sok 1 limuna
  • šaka svježe mente
  • sol
  • papar

Priprema:

  1. Nasjeckajte luk i pirjajte ga na maslinovom ulju dok ne postane staklast.
  2. Dodajte narezane tikvice i pirjajte 5-7 minuta.
  3. Zalijte temeljcem i kuhajte dok tikvice potpuno ne omekšaju.
  4. Pustite da se smjesa ohladi, a zatim je prebacite u blender.
  5. Dodajte listiće mente i limunov sok te izmiksajte do glatke kreme.
  6. Ohladite i poslužite.

Kremaste i egzotične varijante

Za one koji traže bogatije teksture i neočekivane spojeve okusa, ove juhe su pravi pogodak.

5. Hladna juha od avokada i krastavaca

Baršunasto kremasta zahvaljujući avokadu, a istovremeno lagana i osvježavajuća zbog krastavca i jogurta. Ova juha je nutritivna bomba koja se priprema za manje od pet minuta.

Sastojci:

  • 1 veliki krastavac
  • 1 zreli avokado
  •  250 ml tekućeg jogurta
  • 2 češnja češnjaka
  • sok 1/2 limete
  • sol
  • papar
  • prstohvat čilija.

Priprema:

  1. Krastavac ogulite i nasjeckajte.
  2. Avokado očistite.
  3. Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete potpuno glatku i homogenu smjesu.
  4. Ako je pregusto, dodajte malo hladne vode.
  5. Odmah poslužite ili kratko ohladite.

6. Hladna juha od špinata, avokada i fete

Moćna zelena juha koja spaja zdravlje i okus. Svježi špinat, kremasti avokado i slana feta čine je zasitnim, a opet laganim obrokom, idealnim za brzi ručak.

Sastojci:

  • 200 g svježeg špinata
  •  2 zrela avokada
  • 250 g grčkog jogurta
  •  1 svježi krastavac
  • 70 g feta sira
  • 1 češanj češnjaka
  • sok 1 limuna
  • svježi bosiljak 
  • maslinovo ulje
  • sol
  • papar

Priprema:

  1. U blenderu pomiješajte špinat, avokado, jogurt, nasjeckani krastavac, češnjak, limunov sok i bosiljak.
  2. Blendajte do guste, kremaste teksture.
  3. Začinite solju i paprom.
  4. Ohladite barem sat vremena.
  5. Poslužite s izmrvljenim feta sirom i nekoliko kapi maslinovog ulja.

7. Hladna juha od mrkve i paprike

Slatkoća mrkve i pečene paprike daje ovoj juhi, nalik na gazpacho, divnu boju i bogat, blago dimljeni okus.

Sastojci:

  • 4 veće mrkve
  • 2 crvene paprike
  • 2 rajčice
  • 1 režanj češnjaka
  • sok 1/2 limuna
  • maslinovo ulje
  • sol, papar
  • svježi bosiljak

Priprema:

  1. Mrkvu, papriku i rajčice narežite na komade.
  2. Kratko ih prokuhajte u slanoj vodi (oko 10 minuta) dok mrkva malo ne omekša.
  3. Ocijedite i ohladite.
  4. Ohlađeno povrće stavite u blender s češnjakom, limunovim sokom i maslinovim uljem te izmiksajte.
  5. Dodajte malo hladne vode do željene gustoće, začinite i ohladite. 

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Slatko-slane voćne rapsodije

Ljeto je sezona sočnog voća, a ove juhe dokazuju da mu je mjesto i u slanim jelima. Hrabre kombinacije koje će vas oduševiti.

8. Hladna juha od dinje s pršutom

Klasično talijansko predjelo pretvoreno u elegantnu juhu. Slatkoća dinje i slanost pršuta stvaraju neodoljivu harmoniju.

Sastojci:

  • 1 zrela dinja (Cantaloupe)
  • sok 1 limete
  • 1 žlica maslinovog ulja
  • prstohvat soli
  • 100 g pršuta
  • svježa menta

Priprema:

  1. Dinju očistite od sjemenki i kore te narežite na kocke.
  2. Stavite je u blender sa sokom limete, maslinovim uljem i solju.
  3. Miksajte dok ne postane potpuno glatka. Dobro ohladite.
  4. Poslužite u malim zdjelicama ili čašama, ukrašeno smotuljcima pršuta i svježim listićima mente.

9. Hladna juha od lubenice i feta sira

Još jedna savršena slatko-slana kombinacija. Sočnost lubenice, oštrina limuna i slani "kick" feta sira čine ovu juhu ultimativnim ljetnim osvježenjem.

Sastojci:

  • 600 g lubenice očišćene od koštica
  • sok 1 limuna
  • nekoliko listića mente
  • 100 g feta sira.

Priprema: 

  1. Lubenicu narežite na komade i stavite u blender zajedno sa sokom limuna i listićima mente.
  2. Miksajte dok ne dobijete jednoličnu tekućinu. Dobro ohladite.
  3. Ulijte u zdjelice, pospite izmrvljenim feta sirom i ukrasite s još mente.

10. Hladna juha od lubenice i povrća

Ova varijanta gazpacha koristi lubenicu kao bazu umjesto rajčice. Rezultat je iznenađujuće kompleksna juha u kojoj slatkoća voća balansira kiselost octa i svježinu povrća.

Sastojci:

  • 600 g lubenice
  • 1 krastavac
  • 1 crvena paprika
  • 1 mladi luk
  • 1 češanj češnjaka
  • 3 žlice maslinovog ulja
  • 3 žlice crvenog vinskog octa
  • sol, papar.

Priprema: 

  1. Sve sastojke nasjeckajte i stavite u blender.
  2. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu.
  3. Ostavite u hladnjaku barem dva sata da se okusi prožmu prije posluživanja.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Elegancija za posebne prilike

Za kraj, dvije juhe koje će impresionirati goste i pretvoriti svaki obrok u svečani trenutak.

11. Hladna juha od breskve s kozjim sirom

Slatke, zrele ljetne breskve u kombinaciji s oštrim kozjim sirom i daškom meda i octa. Ova juha je poput deserta, ali se poslužuje kao sofisticirano predjelo.

Sastojci:

  • 4 zrele breskve
  • 1 žlica meda
  • 1 žlica jabučnog octa
  • 2 žlice maslinovog ulja
  • prstohvat soli
  • 50 g svježeg kozjeg sira

Priprema:

  1. Breskve ogulite i narežite.
  2. Stavite ih u blender s medom, octom, uljem i solju.
  3. Miksajte do glatke kreme. Dobro ohladite.
  4. Poslužite u čašama s mrvljenim kozjim sirom na vrhu.

12. Hladna juha od dinje i šampanjca

Vrhunac ljetne dekadencije. Ova elegantna voćna juha s mjehurićima šampanjca savršen je početak svečane večere ili osvježavajući desert.

Sastojci:

  • 1 zrela dinja (Galia ili Cantaloupe)
  • 250 ml rashlađenog pjenušca ili šampanjca
  • 100 g šećera
  • 200 ml soka od naranče
  • svježa menta.

Priprema:

  1. Očišćenu dinju narežite na komade, pospite šećerom i promiješajte.
  2. Dodajte pjenušac i štapnim mikserom sve usitnite u glatku smjesu.
  3. Umiješajte sok od naranče i stavite u hladnjak na barem sat vremena.
  4. Poslužite u rashlađenim čašama za koktel, ukrašeno listićima mente.

Ljeto je prekratko da bismo ga proveli uz vrući štednjak. Prihvatite jednostavnost, poigrajte se okusima koje vam nudi sezona i dopustite da vas ove hladne juhe rashlade i nahrane. Uživajte u svakoj žlici!

