Uživancija u svakoj žlici: Recepti za 12 hladnih juha koje hidratiziraju i hrane tijelo
Donosimo vam 12 jednostavnih recepata za ukusne i hranjive hladne juhe koje će vas rashladiti i oduševiti tijekom najtoplijih dana
Kad ljetne vrućine dosegnu vrhunac, a pomisao na paljenje pećnice izaziva znoj na čelu, kuhinja postaje posljednje mjesto na kojem želimo provoditi vrijeme. Ipak, želja za ukusnim, hranjivim i laganim obrokom ne jenjava. Rješenje je elegantno, jednostavno i nevjerojatno osvježavajuće: hladna juha. Daleko od toga da je samo tekuća salata, hladna juha je kulinarsko platno na kojem se spajaju najsvježiji okusi sezone – od sočnih rajčica i hrskavih krastavaca do slatkog voća i egzotičnih začina.
Hladne juhe su savršen ljetni obrok. Pripremaju se u trenu, najčešće uz pomoć samo jednog aparata – blendera. Mogu se napraviti unaprijed i čuvati u hladnjaku, postajući s vremenom još ukusnije kako se okusi prožimaju. One hidratiziraju, hlade i hrane tijelo bez osjećaja težine. Bilo da se odlučite za klasik poput španjolskog gazpacha ili se odvažite na voćne eksperimente, donosimo vam 12 recepata koji će ovo ljeto učiniti podnošljivijim i ukusnijim.
Klasici s povrćem koji nikad ne idu iz mode
Ove juhe su temelj ljetne kuhinje, slaveći bogatstvo povrtnjaka u svom najčišćem obliku.
1. Gazpacho: Besmrtni kralj španjolskih ljetnih juha
Vjerojatno najpoznatija hladna juha na svijetu, gazpacho je esencija andaluzijskog ljeta pretočena u zdjelicu. Njegova tajna leži u savršenoj zrelosti rajčica koje, okupane suncem, daju juhu koja je istovremeno pikantna i osvježavajuća.
Sastojci:
- 900 g zrelih rajčica
- 1 veći krastavac
- 1 zelena paprika
- 1/2 crvenog luka
- 2 režnja češnjaka
- 3 žlice maslinovog ulja
- 2 žlice sherry octa
- sol, papar.
Priprema:
- Povrće operite i grubo nasjeckajte.
- Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne postignete željenu teksturu – od rustikalne s komadićima do potpuno glatke.
- Začinite po ukusu i obavezno ohladite barem tri sata prije posluživanja kako bi se okusi stopili.
2. Hladna juha od krastavaca i jogurta
Inspirirana turskim cacikom i bugarskim taratorom, ova je juha čista svježina. Kremasta tekstura grčkog jogurta savršeno balansira svježinu krastavca i kopra.
Sastojci:
- 2 velika krastavca
- 500 ml grčkog jogurta
- 2 režnja češnjaka
- 1 žlica soka od limuna
- 1 žlica maslinovog ulja
- šaka svježeg kopra
- sol, papar.
Priprema:
- Krastavce ogulite, prerežite po dužini i žlicom izvadite sjemenke.
- Narežite ih i stavite u blender sa svim ostalim sastojcima.
- Miksajte dok smjesa ne postane svilenkasto glatka.
- Probajte i dotjerajte okus solju i limunovim sokom.
- Poslužite ledeno hladno.
3. Hladna juha od cikle (Chłodnik)
Ova poljska juha, poznata kao Chłodnik, vizualni je i gastronomski spektakl. Njena predivna ružičasta boja i zemljano-kiselkasti okus čine je nezaboravnim ljetnim predjelom.
Sastojci:
- 4-5 kuhanih cikli
- 1 litra kefira ili mlaćenice
- 1 svježi krastavac
- vezica svježeg kopra
- sol
- papar
- tvrdo kuhana jaja
- mladi luk za posluživanje
Priprema:
- Kuhanu ciklu i svježi krastavac naribajte na krupniji ribež.
- Pomiješajte s kefirom, obilno dodajte sitno sjeckani kopar te začinite solju i paprom.
- Dobro promiješajte i ostavite u hladnjaku nekoliko sati.
- Poslužite s polovicama kuhanih jaja i nasjeckanim mladim lukom.
4. Hladna juha od tikvica i mente
Kad ljetne tikvice preplave tržnice, ova juha je idealan način da ih iskoristite. Suptilna slatkoća tikvica u kombinaciji s osvježavajućom mentom i daškom limuna stvara iznenađujuće elegantan obrok.
Sastojci:
- 4 srednje tikvice
- 1 glavica luka
- 1 žlica maslinovog ulja
- 750 ml povrtnog temeljca
- sok 1 limuna
- šaka svježe mente
- sol
- papar
Priprema:
- Nasjeckajte luk i pirjajte ga na maslinovom ulju dok ne postane staklast.
- Dodajte narezane tikvice i pirjajte 5-7 minuta.
- Zalijte temeljcem i kuhajte dok tikvice potpuno ne omekšaju.
- Pustite da se smjesa ohladi, a zatim je prebacite u blender.
- Dodajte listiće mente i limunov sok te izmiksajte do glatke kreme.
- Ohladite i poslužite.
Kremaste i egzotične varijante
Za one koji traže bogatije teksture i neočekivane spojeve okusa, ove juhe su pravi pogodak.
5. Hladna juha od avokada i krastavaca
Baršunasto kremasta zahvaljujući avokadu, a istovremeno lagana i osvježavajuća zbog krastavca i jogurta. Ova juha je nutritivna bomba koja se priprema za manje od pet minuta.
Sastojci:
- 1 veliki krastavac
- 1 zreli avokado
- 250 ml tekućeg jogurta
- 2 češnja češnjaka
- sok 1/2 limete
- sol
- papar
- prstohvat čilija.
Priprema:
- Krastavac ogulite i nasjeckajte.
- Avokado očistite.
- Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete potpuno glatku i homogenu smjesu.
- Ako je pregusto, dodajte malo hladne vode.
- Odmah poslužite ili kratko ohladite.
6. Hladna juha od špinata, avokada i fete
Moćna zelena juha koja spaja zdravlje i okus. Svježi špinat, kremasti avokado i slana feta čine je zasitnim, a opet laganim obrokom, idealnim za brzi ručak.
Sastojci:
- 200 g svježeg špinata
- 2 zrela avokada
- 250 g grčkog jogurta
- 1 svježi krastavac
- 70 g feta sira
- 1 češanj češnjaka
- sok 1 limuna
- svježi bosiljak
- maslinovo ulje
- sol
- papar
Priprema:
- U blenderu pomiješajte špinat, avokado, jogurt, nasjeckani krastavac, češnjak, limunov sok i bosiljak.
- Blendajte do guste, kremaste teksture.
- Začinite solju i paprom.
- Ohladite barem sat vremena.
- Poslužite s izmrvljenim feta sirom i nekoliko kapi maslinovog ulja.
7. Hladna juha od mrkve i paprike
Slatkoća mrkve i pečene paprike daje ovoj juhi, nalik na gazpacho, divnu boju i bogat, blago dimljeni okus.
Sastojci:
- 4 veće mrkve
- 2 crvene paprike
- 2 rajčice
- 1 režanj češnjaka
- sok 1/2 limuna
- maslinovo ulje
- sol, papar
- svježi bosiljak
Priprema:
- Mrkvu, papriku i rajčice narežite na komade.
- Kratko ih prokuhajte u slanoj vodi (oko 10 minuta) dok mrkva malo ne omekša.
- Ocijedite i ohladite.
- Ohlađeno povrće stavite u blender s češnjakom, limunovim sokom i maslinovim uljem te izmiksajte.
- Dodajte malo hladne vode do željene gustoće, začinite i ohladite.
Slatko-slane voćne rapsodije
Ljeto je sezona sočnog voća, a ove juhe dokazuju da mu je mjesto i u slanim jelima. Hrabre kombinacije koje će vas oduševiti.
8. Hladna juha od dinje s pršutom
Klasično talijansko predjelo pretvoreno u elegantnu juhu. Slatkoća dinje i slanost pršuta stvaraju neodoljivu harmoniju.
Sastojci:
- 1 zrela dinja (Cantaloupe)
- sok 1 limete
- 1 žlica maslinovog ulja
- prstohvat soli
- 100 g pršuta
- svježa menta
Priprema:
- Dinju očistite od sjemenki i kore te narežite na kocke.
- Stavite je u blender sa sokom limete, maslinovim uljem i solju.
- Miksajte dok ne postane potpuno glatka. Dobro ohladite.
- Poslužite u malim zdjelicama ili čašama, ukrašeno smotuljcima pršuta i svježim listićima mente.
9. Hladna juha od lubenice i feta sira
Još jedna savršena slatko-slana kombinacija. Sočnost lubenice, oštrina limuna i slani "kick" feta sira čine ovu juhu ultimativnim ljetnim osvježenjem.
Sastojci:
- 600 g lubenice očišćene od koštica
- sok 1 limuna
- nekoliko listića mente
- 100 g feta sira.
Priprema:
- Lubenicu narežite na komade i stavite u blender zajedno sa sokom limuna i listićima mente.
- Miksajte dok ne dobijete jednoličnu tekućinu. Dobro ohladite.
- Ulijte u zdjelice, pospite izmrvljenim feta sirom i ukrasite s još mente.
10. Hladna juha od lubenice i povrća
Ova varijanta gazpacha koristi lubenicu kao bazu umjesto rajčice. Rezultat je iznenađujuće kompleksna juha u kojoj slatkoća voća balansira kiselost octa i svježinu povrća.
Sastojci:
- 600 g lubenice
- 1 krastavac
- 1 crvena paprika
- 1 mladi luk
- 1 češanj češnjaka
- 3 žlice maslinovog ulja
- 3 žlice crvenog vinskog octa
- sol, papar.
Priprema:
- Sve sastojke nasjeckajte i stavite u blender.
- Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu.
- Ostavite u hladnjaku barem dva sata da se okusi prožmu prije posluživanja.
Elegancija za posebne prilike
Za kraj, dvije juhe koje će impresionirati goste i pretvoriti svaki obrok u svečani trenutak.
11. Hladna juha od breskve s kozjim sirom
Slatke, zrele ljetne breskve u kombinaciji s oštrim kozjim sirom i daškom meda i octa. Ova juha je poput deserta, ali se poslužuje kao sofisticirano predjelo.
Sastojci:
- 4 zrele breskve
- 1 žlica meda
- 1 žlica jabučnog octa
- 2 žlice maslinovog ulja
- prstohvat soli
- 50 g svježeg kozjeg sira
Priprema:
- Breskve ogulite i narežite.
- Stavite ih u blender s medom, octom, uljem i solju.
- Miksajte do glatke kreme. Dobro ohladite.
- Poslužite u čašama s mrvljenim kozjim sirom na vrhu.
12. Hladna juha od dinje i šampanjca
Vrhunac ljetne dekadencije. Ova elegantna voćna juha s mjehurićima šampanjca savršen je početak svečane večere ili osvježavajući desert.
Sastojci:
- 1 zrela dinja (Galia ili Cantaloupe)
- 250 ml rashlađenog pjenušca ili šampanjca
- 100 g šećera
- 200 ml soka od naranče
- svježa menta.
Priprema:
- Očišćenu dinju narežite na komade, pospite šećerom i promiješajte.
- Dodajte pjenušac i štapnim mikserom sve usitnite u glatku smjesu.
- Umiješajte sok od naranče i stavite u hladnjak na barem sat vremena.
- Poslužite u rashlađenim čašama za koktel, ukrašeno listićima mente.
Ljeto je prekratko da bismo ga proveli uz vrući štednjak. Prihvatite jednostavnost, poigrajte se okusima koje vam nudi sezona i dopustite da vas ove hladne juhe rashlade i nahrane. Uživajte u svakoj žlici!
