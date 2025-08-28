Uživancija u svakoj žlici: Recepti za 12 hladnih juha koje hidratiziraju i hrane tijelo

Kad ljetne vrućine dosegnu vrhunac, a pomisao na paljenje pećnice izaziva znoj na čelu, kuhinja postaje posljednje mjesto na kojem želimo provoditi vrijeme. Ipak, želja za ukusnim, hranjivim i laganim obrokom ne jenjava. Rješenje je elegantno, jednostavno i nevjerojatno osvježavajuće: hladna juha. Daleko od toga da je samo tekuća salata, hladna juha je kulinarsko platno na kojem se spajaju najsvježiji okusi sezone – od sočnih rajčica i hrskavih krastavaca do slatkog voća i egzotičnih začina.

Hladne juhe su savršen ljetni obrok. Pripremaju se u trenu, najčešće uz pomoć samo jednog aparata – blendera. Mogu se napraviti unaprijed i čuvati u hladnjaku, postajući s vremenom još ukusnije kako se okusi prožimaju. One hidratiziraju, hlade i hrane tijelo bez osjećaja težine. Bilo da se odlučite za klasik poput španjolskog gazpacha ili se odvažite na voćne eksperimente, donosimo vam 12 recepata koji će ovo ljeto učiniti podnošljivijim i ukusnijim.

Klasici s povrćem koji nikad ne idu iz mode

Ove juhe su temelj ljetne kuhinje, slaveći bogatstvo povrtnjaka u svom najčišćem obliku.

1. Gazpacho: Besmrtni kralj španjolskih ljetnih juha

Vjerojatno najpoznatija hladna juha na svijetu, gazpacho je esencija andaluzijskog ljeta pretočena u zdjelicu. Njegova tajna leži u savršenoj zrelosti rajčica koje, okupane suncem, daju juhu koja je istovremeno pikantna i osvježavajuća.

Sastojci:

900 g zrelih rajčica

1 veći krastavac

1 zelena paprika

1/2 crvenog luka

2 režnja češnjaka

3 žlice maslinovog ulja

2 žlice sherry octa

sol, papar.

Priprema:

Povrće operite i grubo nasjeckajte. Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne postignete željenu teksturu – od rustikalne s komadićima do potpuno glatke. Začinite po ukusu i obavezno ohladite barem tri sata prije posluživanja kako bi se okusi stopili.

2. Hladna juha od krastavaca i jogurta

Inspirirana turskim cacikom i bugarskim taratorom, ova je juha čista svježina. Kremasta tekstura grčkog jogurta savršeno balansira svježinu krastavca i kopra.

Sastojci:

2 velika krastavca

500 ml grčkog jogurta

2 režnja češnjaka

1 žlica soka od limuna

1 žlica maslinovog ulja

šaka svježeg kopra

sol, papar.

Priprema:

Krastavce ogulite, prerežite po dužini i žlicom izvadite sjemenke. Narežite ih i stavite u blender sa svim ostalim sastojcima. Miksajte dok smjesa ne postane svilenkasto glatka. Probajte i dotjerajte okus solju i limunovim sokom. Poslužite ledeno hladno.

Foto: Shutterstock

3. Hladna juha od cikle (Chłodnik)

Ova poljska juha, poznata kao Chłodnik, vizualni je i gastronomski spektakl. Njena predivna ružičasta boja i zemljano-kiselkasti okus čine je nezaboravnim ljetnim predjelom.

Sastojci:

4-5 kuhanih cikli

1 litra kefira ili mlaćenice

1 svježi krastavac

vezica svježeg kopra

sol

papar

tvrdo kuhana jaja

mladi luk za posluživanje

​Priprema:

​Kuhanu ciklu i svježi krastavac naribajte na krupniji ribež. Pomiješajte s kefirom, obilno dodajte sitno sjeckani kopar te začinite solju i paprom. Dobro promiješajte i ostavite u hladnjaku nekoliko sati. Poslužite s polovicama kuhanih jaja i nasjeckanim mladim lukom.

4. Hladna juha od tikvica i mente

Kad ljetne tikvice preplave tržnice, ova juha je idealan način da ih iskoristite. Suptilna slatkoća tikvica u kombinaciji s osvježavajućom mentom i daškom limuna stvara iznenađujuće elegantan obrok.

Sastojci:

4 srednje tikvice

1 glavica luka

1 žlica maslinovog ulja

750 ml povrtnog temeljca

sok 1 limuna

šaka svježe mente

sol

papar

Priprema:

Nasjeckajte luk i pirjajte ga na maslinovom ulju dok ne postane staklast. Dodajte narezane tikvice i pirjajte 5-7 minuta. Zalijte temeljcem i kuhajte dok tikvice potpuno ne omekšaju. Pustite da se smjesa ohladi, a zatim je prebacite u blender. Dodajte listiće mente i limunov sok te izmiksajte do glatke kreme. Ohladite i poslužite.

Kremaste i egzotične varijante

Za one koji traže bogatije teksture i neočekivane spojeve okusa, ove juhe su pravi pogodak.

5. Hladna juha od avokada i krastavaca

Baršunasto kremasta zahvaljujući avokadu, a istovremeno lagana i osvježavajuća zbog krastavca i jogurta. Ova juha je nutritivna bomba koja se priprema za manje od pet minuta.

Sastojci:

1 veliki krastavac

1 zreli avokado

250 ml tekućeg jogurta

2 češnja češnjaka

sok 1/2 limete

sol

papar

prstohvat čilija.

Priprema:

Krastavac ogulite i nasjeckajte. Avokado očistite. Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete potpuno glatku i homogenu smjesu. Ako je pregusto, dodajte malo hladne vode. Odmah poslužite ili kratko ohladite.

6. Hladna juha od špinata, avokada i fete

Moćna zelena juha koja spaja zdravlje i okus. Svježi špinat, kremasti avokado i slana feta čine je zasitnim, a opet laganim obrokom, idealnim za brzi ručak.

Sastojci:

200 g svježeg špinata

2 zrela avokada

250 g grčkog jogurta

1 svježi krastavac

70 g feta sira

1 češanj češnjaka

sok 1 limuna

svježi bosiljak

maslinovo ulje

sol

papar

Priprema:

U blenderu pomiješajte špinat, avokado, jogurt, nasjeckani krastavac, češnjak, limunov sok i bosiljak. Blendajte do guste, kremaste teksture. Začinite solju i paprom. Ohladite barem sat vremena. Poslužite s izmrvljenim feta sirom i nekoliko kapi maslinovog ulja.

7. Hladna juha od mrkve i paprike

Slatkoća mrkve i pečene paprike daje ovoj juhi, nalik na gazpacho, divnu boju i bogat, blago dimljeni okus.

Sastojci:

4 veće mrkve

2 crvene paprike

2 rajčice

1 režanj češnjaka

sok 1/2 limuna

maslinovo ulje

sol, papar

svježi bosiljak

Priprema:

Mrkvu, papriku i rajčice narežite na komade. Kratko ih prokuhajte u slanoj vodi (oko 10 minuta) dok mrkva malo ne omekša. Ocijedite i ohladite. Ohlađeno povrće stavite u blender s češnjakom, limunovim sokom i maslinovim uljem te izmiksajte. Dodajte malo hladne vode do željene gustoće, začinite i ohladite.

Foto: Shutterstock

Slatko-slane voćne rapsodije

Ljeto je sezona sočnog voća, a ove juhe dokazuju da mu je mjesto i u slanim jelima. Hrabre kombinacije koje će vas oduševiti.

8. Hladna juha od dinje s pršutom

Klasično talijansko predjelo pretvoreno u elegantnu juhu. Slatkoća dinje i slanost pršuta stvaraju neodoljivu harmoniju.

Sastojci:

1 zrela dinja (Cantaloupe)

sok 1 limete

1 žlica maslinovog ulja

prstohvat soli

100 g pršuta

svježa menta

Priprema:

Dinju očistite od sjemenki i kore te narežite na kocke. Stavite je u blender sa sokom limete, maslinovim uljem i solju. Miksajte dok ne postane potpuno glatka. Dobro ohladite. Poslužite u malim zdjelicama ili čašama, ukrašeno smotuljcima pršuta i svježim listićima mente.

9. Hladna juha od lubenice i feta sira

Još jedna savršena slatko-slana kombinacija. Sočnost lubenice, oštrina limuna i slani "kick" feta sira čine ovu juhu ultimativnim ljetnim osvježenjem.

Sastojci:

​ 600 g lubenice očišćene od koštica

600 g lubenice očišćene od koštica sok 1 limuna

nekoliko listića mente

100 g feta sira.

Priprema:

Lubenicu narežite na komade i stavite u blender zajedno sa sokom limuna i listićima mente. Miksajte dok ne dobijete jednoličnu tekućinu. Dobro ohladite. Ulijte u zdjelice, pospite izmrvljenim feta sirom i ukrasite s još mente.

10. Hladna juha od lubenice i povrća

Ova varijanta gazpacha koristi lubenicu kao bazu umjesto rajčice. Rezultat je iznenađujuće kompleksna juha u kojoj slatkoća voća balansira kiselost octa i svježinu povrća.

Sastojci:

600 g lubenice

1 krastavac

1 crvena paprika

1 mladi luk

1 češanj češnjaka

3 žlice maslinovog ulja

3 žlice crvenog vinskog octa

sol, papar.

Priprema:

Sve sastojke nasjeckajte i stavite u blender. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Ostavite u hladnjaku barem dva sata da se okusi prožmu prije posluživanja.

Foto: Shutterstock

Elegancija za posebne prilike

Za kraj, dvije juhe koje će impresionirati goste i pretvoriti svaki obrok u svečani trenutak.

11. Hladna juha od breskve s kozjim sirom

Slatke, zrele ljetne breskve u kombinaciji s oštrim kozjim sirom i daškom meda i octa. Ova juha je poput deserta, ali se poslužuje kao sofisticirano predjelo.

Sastojci:

4 zrele breskve

1 žlica meda

1 žlica jabučnog octa

2 žlice maslinovog ulja

prstohvat soli

50 g svježeg kozjeg sira

Priprema:

Breskve ogulite i narežite. Stavite ih u blender s medom, octom, uljem i solju. Miksajte do glatke kreme. Dobro ohladite. Poslužite u čašama s mrvljenim kozjim sirom na vrhu.

12. Hladna juha od dinje i šampanjca

Vrhunac ljetne dekadencije. Ova elegantna voćna juha s mjehurićima šampanjca savršen je početak svečane večere ili osvježavajući desert.

Sastojci:

1 zrela dinja (Galia ili Cantaloupe)

250 ml rashlađenog pjenušca ili šampanjca

100 g šećera

200 ml soka od naranče

svježa menta.

Priprema:

Očišćenu dinju narežite na komade, pospite šećerom i promiješajte. Dodajte pjenušac i štapnim mikserom sve usitnite u glatku smjesu. Umiješajte sok od naranče i stavite u hladnjak na barem sat vremena. Poslužite u rashlađenim čašama za koktel, ukrašeno listićima mente.

Ljeto je prekratko da bismo ga proveli uz vrući štednjak. Prihvatite jednostavnost, poigrajte se okusima koje vam nudi sezona i dopustite da vas ove hladne juhe rashlade i nahrane. Uživajte u svakoj žlici!

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Imamo idealan recept za nenadane goste.