Zimski kaos na prometnicama! HAK upozorava na poledicu, a snijeg i dalje pada: Gužve na Bajakovu i Jasenovcu

Snijeg u petak poslijepodne mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru te u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, izvještava Hrvatski autoklub (HAK). Zbog zimskih uvjeta uvedene su zabrane prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisne zimske opreme, na pojedinim cestama u Lici, Gorskom kotaru i Zagrebačkoj županiji.

Uz snijeg, vozačima dodatne probleme stvara i olujni vjetar. U priobalju su zbog jakih udara vjetra na snazi ograničenja za pojedine skupine vozila.

Iz HAK-a upozoravaju da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Također, upozorava se na mogućnost odrona.

“Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme”, poručuju iz HAK-a.

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, zbog jakog vjetra, promet je između čvorova Sveti Rok i Rovanjska dopušten isključivo za osobna vozila. Obilazni pravac za ostale skupine vozila vodi državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca.

Zabilježene su i pojačane gužve na graničnim prijelazima. Na Bajakovu se za izlazak iz Hrvatske čeka oko sat vremena, dok je čekanje za ulazak do 30 minuta.

Najdulje zadržavanje bilježi se na graničnom prijelazu Jasenovac, gdje se za izlazak iz Hrvatske čeka čak dva sata, javlja HAK u popodnevnim satima petka.

Problemi su i na autocesti A3 Bregana – Lipovac. Između kilometra 294+500 i graničnog prijelaza Bajakovo, na kolniku u smjeru Lipovca, formirana je kolona teretnih vozila duga oko 9 kilometara. Uz to, kolona osobnih vozila na istom dijelu duga je oko 1 kilometar.

HAK apelira na sve vozače na dodatni oprez, praćenje prometnih informacija i planiranje putovanja u skladu s aktualnim uvjetima na cestama