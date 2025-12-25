'Omražena' bivša manekenka šokirala: Papreno naplaćuje gostima božićni ručak

Božićne pripreme kod nekih prolaze u znaku obiteljskog zajedništva, no Carla Bellucci (44), bivša manekenka, ponovno je izazvala burne reakcije javnosti. Žena koju britanski tabloidi često nazivaju „najomraženijom ženom u Britaniji“ najavila je da će gostima naplatiti božićni ručak - i to papreno.

Naplaćuje 286 eura po osobi

Carla planira ugostiti deset ljudi na božićnom ručku, a svakom gostu naplatit će čak 286 eura, čime bi ukupno trebala zaraditi 2865 eura. Bez imalo isprike, poručila je kako u toj odluci ne vidi ništa sporno te da joj je cilj zarada, piše DailyStar.

Na jelovniku će se, prema njezinim riječima, naći koktel od kozica s ukiseljenim krastavcima kao predjelo, kratka rebarca s divljim gljivama, yorkshire pudinzi, krumpiri s ružmarinom i prokulice, dok će desert biti tradicionalni božićni puding. Uz sve to, gosti će dobiti i čaše šampanjca.

'Jer ja to vrijedim'

Bellucci je poručila kako smatra da je cijena opravdana. Istaknula je da njezini gosti ne plaćaju samo hranu, već „iskustvo“, vrhunsku pripremu i luksuz. Kritičarima je kratko poručila da je njezin život njezina stvar te da se ne namjerava nikome opravdavati. Dodala je i kako joj smetaju ljudi koji tvrde da ne naplaćuju blagdanska okupljanja, već od gostiju traže da donesu hranu ili piće, jer to smatra samo drugačijim oblikom naplate.

Poznata po kontroverznim stavovima

Carla Bellucci i ranije je punila stranice britanskih medija zbog svojih izjava. Tako je prije izazvala zgražanje javnosti priznanjem da bi, ako smatra potrebnim, kritizirala i vlastite kćeri zbog viška kilograma, tvrdeći da to radi iz brige za njihovo zdravlje.

Unatoč brojnim osudama, Bellucci poručuje kako je ne zanima tuđe mišljenje te da i blagdane planira provesti „na svoj način“.