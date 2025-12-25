Ovo je najveća tuča igrača Dinama i Hajduka! Blagdansko vrijeme nosi i tamne strane rivalstva

Prije dvadesetak godina blagdani su u hrvatskom nogometu značili – dvoranski HNL. Natjecanje je uvedeno sredinom 2000-ih kako bi popunilo dugu zimsku stanku, a premijerno izdanje u sezoni 2005./06. osvojio je Zagreb, predvođen tada 20-godišnjim Marijom Mandžukićem.

Iako zamišljen kao revijalan turnir, dvoranski HNL brzo je izgubio taj karakter. Utakmice su bile žestoke, nerijetko i grube, a turnir je obilježen teškim ozljedama, poput one Krune Lovreka, ali i sukobima igrača, uključujući tučnjavu Hajduka i Dinama te skandal koji je završio odlaskom trenera Branka Ivankovića.

Posljednje izdanje odigrano je u sezoni 2008./09. u Zadru, a obilježili su ga neredi na tribinama. Uz izostanak financijske koristi i sve veći otpor klubova, dvoransko prvenstvo ugašeno je nakon samo četiri sezone.

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitaj sadržaje bez oglasa!