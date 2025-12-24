Legendarni trener otkrio što je napravio s Peleovim dresom

Legendarni rumunjski trener Mircea Lucescu (80) i dalje 'ganja' Svjetsko prvenstvo nakon izvanredne karijere.

"Svugdje je lijepo ako ti ide dobro, svugdje je ružno ako ti ide loše", rekao je Lucescu za Gazzettu.

Trenirao je i podigao 36 trofeja (samo su ga Guardiola i Ferguson u tome nadmašili) u pet zemalja.

Kakav je igrač bio Mircea Lucescu?

"Krilni igrač s iznimnim centriranjima, zahvaljujući kojem je Georgescu osvojio Zlatnu kopačku. Igrao sam za Dinamo Bukurešt 10 godina, pridružio se reprezentaciji, a 1970. bio sam kapetan Rumunjske protiv Peléovog Brazila, a pozvali su me i da igram za Fluminense. Primijetili su me na turniru četiri ekipe na Maracani: Rumunjska, Flamengo, Vasco da Gama i Independiente. Bio sam najbolji igrač, a kao nagradu su mi dali autoradio. Onda je '77. potres pogodio Bukurešt..."

Na kraju utakmice 1970. zamijenio je dresove s Peléom.

"Još ga imam. Prekriven je prljavštinom, nikad ga nisam oprao. Uokvirio sam ga, nalazi se u muzeju."

