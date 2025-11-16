Legendarni trener: 'Nigdje nisam vidio takav manjak gostoprimstva kao u Zenici'

Nogometaši Bosne i Hercegovine ostali su u igri za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon što u subotu uslijed preokreta svladali u Zenici Rumunjsku s 3-1.

Rumunjska je u Zenici povela već u 17. minuti golom Birligee. Gosti su vodili do početka drugog poluvremena, a tada je domaću nadu potpirio Edin Džeko golom za 1-1 u 49. minuti. Gostujući tragičar bio je Dragus koji je ušao u igru u 66. minuti, a samo dvije minute kasnije zaradio je isključenje. Igrača više BiH je naplatila golom Bajraktarevića u 80. minuti, a sve je zaključio Tabaković koji je u 94. bio strijelac za konačnih 3-1.

Utakmic je bila visokorizična, sve je bilo puno policije, a navijačke uvrede mogle su se čuti s obje strane.

Nakon utakmice izbornik Rumunjske, legendarni trener Mircea Lucescu, požalio se na tretman njegove momčadi u Zenici.

"Nikada u karijeri nisam vidio takav manjak gostoprimstva. Sjedio sam u hodniku širokom metar i pol, bez stolica, a igrači su bili nagurani u prostor od "4x4" metra. U tom uskom prolazu nisu se imali gdje zagrijati. Igrali smo na stadionu koji uopće nije prilagođen nogometu", rekao je i otkrio da su bili nameti uvreda tijekom utakmice:

"Vikali su nam 'Cigani'. Ako smo mi to što su skandirali, što su onda oni? Nemoguće je da se nogomet ovakve razine igra u neljudskim uvjetima. Nikada nisam vidio nešto slično. Nedostajalo je svakog oblika gostoprimstva. Tijekom himne vrištali su i zviždali, našu himnu nisam ni čuo.Mi smo njih u Bukureštu ugostili na pravom stadionu, kako treba. Daj Bože da ih ponovno dobijemo u baražu – sve bi bilo gotovo za deset minuta, kao u Bukureštu".

Lucescu je legendarni trener s kajo bogatom karijerom tijekom koje je, među ostalima, vodio Bešiktaš, Inter, Galatasaray, Dinamo Kijev i Šahtar.

