NA SAM BOŽIĆ /

Zamalo katastrofa kod Klisa: Buknuo požar, vatrogasci intervenirali i uputili apel

Zamalo katastrofa kod Klisa: Buknuo požar, vatrogasci intervenirali i uputili apel
Foto: Vatrogasci Klis/Facebook

Vatrogasci mole mještane da u slučaju uočavanja požara ili sumnjivih situacija bez odgađanja kontaktiraju nadležne službe na brojeve 021/257-555, 193 ili 112

26.12.2025.
7:48
danas.hr
Vatrogasci Klis/Facebook
Za vatrogasce iz Klisa nema mira ni na sam Božić. Na području Kliške varoš morali su intervenirali, i to radi pirotehnike. Netko je neopreznom upotrebom izazvao požar na otvorenom, a pravodobnom reakcijom DVD-a iz Klisa spriječeno je širenje opasnosti i moguće veće posljedice.

U intervenciji su sudjelovala dva vatrogasna vozila i šest vatrogasaca. Iz DVD-a Klis ovom su prilikom uputili apel građanima na povećan oprez pri korištenju pirotehnike, osobito tijekom blagdanskih dana. 

Pirotehnička sredstva mogu izazvati požare, teške ozljede i materijalnu štetu, a posebno su opasna u blizini kuća, suhe vegetacije i vozila. Neodgovorno rukovanje pirotehnikom može ugroziti ljudske živote, ali i sigurnost životinja i okoliša.

Vatrogasci mole mještane da u slučaju uočavanja požara ili sumnjivih situacija bez odgađanja kontaktiraju nadležne službe na brojeve 021/257-555, 193 ili 112. Brza reakcija i odgovorno ponašanje svih građana ključni su za sprječavanje većih šteta i očuvanje sigurnosti zajednice. 

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasac o spašavanju mladih iz auta užasa kod Ludbrega: 'Jedna je sama izašla, troje smo izvlačili...'

VatrogasciKlisPirotehnika
