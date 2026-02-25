FREEMAIL
'NIJE ZA SVAKOGA' /

Milanović pohvalio izgled hrvatskih vojnika: 'Naši izgledaju kao vojnici, za razliku od drugih'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Neki drugi izgledaju kao da im je netko dao poseban ugovor da potpišu da budu u vojsci par godina i u biti nisu za vojnike'

25.2.2026.
15:45
Hina
Marko Lukunic/PIXSELL
Predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik OSRH Zoran Milanović u srijedu je sudjelovao na svečanom obilježavanju 26. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne istaknuvši kvalitetu i vrijednost hrvatske vojske, a naročito vojnički izgled postrojbi HV-a u inozemstvu.

''Nije vojni poziv za svakoga, kada odeš van, na neke destinacije gdje je naša vojska prisutna, a trenutačno je to Baltik – Litva i Poljska i vidiš veći broj vojnika zajedno, naši vojnici izgledaju kao vojnici. Neki drugi izgledaju kao da im je netko dao poseban ugovor da potpišu da budu u vojsci par godina i u biti nisu za vojnike. To je sada problem EU i Zapada", rekao je predsjednik Milanović na svečanosti održanoj u vojarni ''1. Hrvatskog gardijskog zbora'' na Tuškancu gdje je i odlikovao 32 pripadnika Počasno-zaštitne bojne.

Počasno- zaštitna bojna

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) general-pukovnik Tihomir Kundid istaknuo je vrhunsku razinu vojničkih sposobnosti pripadnika Počasno-zaštitne bojne, a zapovjednik bojne brigadir Tihomir Zebec istaknuo je značaj te postrojbe posebno naglasivši njezinu ulogu u osiguranju državnog i vojnog vrha.

Počasno-zaštitna bojna je pristožerna postrojba Glavnog stožera Oružanih snaga RH, odgovorna načelniku Glavnog stožera i zadužena za izvršavanje počasno-ceremonijalnih zadaća za potrebe državnog i vojnog vrha te zadaće zaštite i osiguranja vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga.

Kao pristožerna postrojba Glavnog stožera ustrojena je 25. veljače 2000. godine, a prije toga postrojba je djelovala u okviru 1. Hrvatskog gardijskog zbora.

POGLEDAJTE VIDEO: MORH se neslužbeno oglasio nakon drame Ivana Anušića i Zorana Milanovića

Zoran MilanovićHrvatska VojskaPočasno-zaštitna Bojna
