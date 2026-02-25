Ova opuštajuća aktivnost može usporiti širenje raka: 'Radite to dva puta dnevno'

Iako se mnogi oblici raka mogu spriječiti promjenama životnog stila, poput gubitka kilograma, prestanka pušenja i ograničavanja konzumacije alkohola, neki su nažalost neizbježni. Jednom kada bolest nastupi, osjećaj preplavljenosti je neizbježan, a savjet da se treba opustiti lakše je reći nego učiniti.

Ipak, tehnike opuštanja mogu značajno poboljšati iskustvo borbe s rakom, a nova istraživanja sugeriraju da bi jedna jednostavna praksa mogla igrati ključnu ulogu.

Kako hormon stresa utječe na bolest?

Novo istraživanje ukazuje na to da bi meditacija dva puta dnevno mogla držati kronični stres pod kontrolom i smanjiti rizik od rasta i širenja bolesti. Na konferenciji Američkog udruženja za napredak znanosti, istraživači sa Sveučilišta Midwestern u Arizoni predstavili su otkrića prema kojima meditacija svakog jutra i večeri može ograničiti kortizol i tako spriječiti stanice raka da postanu otpornije, piše New York Post.

Kortizol, često poznat kao primarni hormon stresa, prirodno se smanjuje tijekom dana. Međutim, kod oboljelih od raka on može djelovati drugačije, potencijalno povećavajući otpornost tumora i otežavajući liječenje.

Emocionalni napor suočavanja s bolešću može poremetiti razinu hormona i ostaviti pacijente s trajno visokim kortizolom, što povećava vjerojatnost širenja raka na druge dijelove tijela. Sudjelovanjem u aktivnostima koje reguliraju stres, poput meditacije, razina kortizola mogla bi se kontrolirati, što potencijalno sprječava pogoršanje bolesti.

"Postoje dobri argumenti za započinjanje i završavanje dana s praksama koje smanjuju stres", izjavila je Kimberly Bussey, specijalistica za rak sa Sveučilišta Midwestern.

Što još pomaže kod ublažavanja stresa?

Ako meditacija nije za vas, Bussey napominje kako bilo koja opuštajuća aktivnost koja snižava razinu kortizola može pomoći. Njezine druge preporuke za ublažavanje stresa uključuju vježbanje, boravak u prirodi, vođenje dnevnika, zdravu prehranu, pomaganje drugima i osiguravanje dovoljno sna. Svaka od ovih aktivnosti doprinosi osjećaju mira i kontrole, što je izuzetno važno u teškim životnim okolnostima.

Osim toga, naglašava se i važnost socijalne podrške. "Provođenje vremena s prijateljima i obitelji, čak i ako se radi o pukom druženju ili boravku u istoj prostoriji, može pomoći", dodala je Bussey.

Druge opuštajuće aktivnosti, poput ponovnog gledanja omiljene serije ili provođenja vremena s kućnim ljubimcem, također mogu imati potpornu ulogu u cjelokupnom zdravlju i osjećaju dobrobiti.

Slična prethodna istraživanja usredotočila su se na žene koje su preživjele rak dojke i učinke treninga suosjećanja temeljenog na kognitivnim tehnikama. Taj trening koristi meditaciju kako bi pomogao pacijenticama da smanje osjećaj tjeskobe, stresa ili depresije pronalaženjem podrške i zahvalnosti.

"Rak je fizički, emocionalno i mentalno iscrpljujuće iskustvo", napisao je 2023. godine Thaddeus Pace, izvanredni profesor na Visokoj školi za medicinske sestre Sveučilišta u Arizoni.

"Mnogi od 3,8 milijuna preživjelih od raka dojke samo u Sjedinjenim Državama danas doživljavaju značajan psihološki stres, anksioznost i depresiju." Upravo zato, pronalaženje načina za upravljanje stresom ključan je dio cjelokupnog pristupa liječenju i oporavku.

