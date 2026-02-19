Stručnjaci poručuju: Samo jedna boja na tanjuru može smanjiti rizik od raka

Konzumacija šarenog voća i povrća može pomoći u smanjenju rizika od razvoja nekih vrsta raka. Iako postoji mnogo komponenti zdravog i uravnoteženog načina života, prehrana bogata raznovrsnim hranjivim namirnicama ključna je za dobrobit organizma. Postoji jedna boja na koju bi ljudi trebali posebno obratiti pozornost prilikom kupovine namirnica.

Prema britanskoj zdravstvenoj službi (NHS), konzumacija crvenog voća i povrća može ponuditi značajne zdravstvene prednosti. U jednom od svojih dokumenata, NHS savjetuje pacijentima da "jedu dugine boje" kako bi podržali svoje zdravlje.

Jedite dugine boje za bolje zdravlje

Zdravstveni stručnjaci ističu kako raznolikost boja na tanjuru osigurava unos širokog spektra nutrijenata. "Konzumiranjem voća i povrća različitih boja vrlo vjerojatno ćete unijeti širok raspon vitamina i minerala za održavanje zdravlja i dobrobiti. Određene boje posebno su bogate zaštitnim spojevima, a svako voće ili povrće razlikuje se po sadržaju vitamina i minerala", navode stručnjaci.

Stoga se ljudima preporučuje da "jedu dugine boje", što se odnosi na raznolikost boja koje bi trebale biti uključene u zdravu prehranu, a crvena je jedna od ključnih boja u toj paleti.

Crvena boja kao ključ u prevenciji

Iz NHS-a objašnjavaju zašto je crvena boja toliko važna: "Crveno voće i povrće sadrži likopen koji može pomoći u zaštiti od određenih vrsta raka". Zbog toga se savjetuje uključivanje namirnica poput rajčica, crvenih paprika, lubenice i ružičastog grejpa u prehranu. Istraživanja pokazuju da likopen, snažan antioksidans prisutan u rajčicama i crvenom voću, može smanjiti izglede za razvoj nekih vrsta raka, posebice raka prostate, smanjujući oksidativni stres i zaustavljajući rast tumora. Iako neke studije ukazuju na njegove zaštitne prednosti, znanstveni rezultati mogu biti mješoviti.

Ne zaboravite ni na narančastu, žutu, zelenu i ljubičastu

Osim crvene, važno je obratiti pozornost i na druge boje. "Narančasto voće i povrće puno je beta-karotena, koji tijelo pretvara u vitamin A za zdravu kožu. Žuto voće i povrće sadrži karotenoide koji štite oči. Zeleno voće i povrće sadrži spojeve koji daju energiju i željezo koje može pomoći u prevenciji anemije. Ljubičasto voće i povrće dobar je izvor antocijanina koji su odlični u borbi protiv starenja", navode iz NHS-a. Na primjer, tikva, nektarine, marelice, kukuruz šećerac, žute paprike, špinat, zeleno grožđe, crveno grožđe, patlidžani i šljive mogu se ubrojiti u "dugu".

Drugi izbori mogli bi uključivati mrkvu, mango, žute tikvice, mlado zelje, kivi, crveni kupus i crni ribiz, iako popis nije konačan.

Ljudi bi stoga mogli imati koristi od odabira boje koja nedostaje u njihovoj prehrani i dodavanja više takvog voća i povrća. Ipak, ključno je održavati dobru raznolikost. Iz NHS-a napominju da konzumacija pet porcija iste boje voća ili povrća vrijedi kao samo jedna porcija. Prema pisanju Mirrora, preporučuje se da svatko pojede najmanje pet porcija raznovrsnog voća i povrća svaki dan. Ova preporuka temelji se na savjetu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koja preporučuje unos od najmanje 400 grama voća i povrća dnevno kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, poput bolesti srca, moždanog udara i nekih vrsta raka.

