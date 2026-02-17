Liječnica tvrdi da trodnevna dijeta sa sardinama 'briše' neželjeni znak starenja: 'Vidjela sam to'

Sijeda kosa često se smatra neizbježnim znakom starenja, no nova znanstvena istraživanja i mišljenja stručnjaka upućuju na to da prehrana može imati značajan utjecaj na pojavu srebrnih vlasi. Jedna od teorija koja je privukla posebnu pažnju jest tvrdnja liječnice koja preporučuje radikalnu dijetu za koju kaže da može preokrenuti ovaj proces, a uključuje jedenje samo jedne namirnice puna tri dana.

Može li riba iz konzerve doista vratiti boju kosi?

Dr. Annette Bosworth je gostujući u podcastu "The Diary of a CEO" iznijela smjelu tvrdnju da konzumiranje isključivo sardina iz konzerve tijekom tri dana može pomoći u sprječavanju sijede kose. "Vidjela sam pacijente kojima se povukla sijeda kosa, a istovremeno su im se poboljšale moždane performanse, koncentracija i energija", izjavila je, a prenosi Mirror. Prema njezinim riječima, ova dijeta potiče ketozu, stanje u kojem tijelo umjesto ugljikohidrata koristi mast kao primarni izvor goriva, što donosi brojne prednosti za organizam.

Međutim, može li limenka ribe uistinu utjecati na boju vaše kose? Dermatologinja dr. Jenny Liu za Women.com je izjavila kako "namirnice poput kamenica, lososa i sardina mogu podržati zdrav rast kose i potencijalno odgoditi pojavu sijedih". Ona ističe da sardine sadrže obilje omega-tri masnih kiselina i selena, dok kamenice nude visoke razine cinka, a svi ti nutrijenti su, kako tvrdi, korisni za zdravlje kose i vlasišta.

Što kažu znanstvena istraživanja?

Znanstvene studije također ukazuju da prehrana može utjecati na pigmentaciju kose. Prema portalu Healthline, istraživanja su otkrila da su nedostaci vitamina B12, vitamina D i željeza, nutrijenata prisutnih u masnoj ribi, povezani s preuranjenim sijedenjem. Sardine također osiguravaju omega-tri masne kiseline, za koje brojni nutricionisti sugeriraju da pomažu u održavanju zdravih folikula kose smanjenjem upala i jačanjem vlasišta.

Sama dijeta, poznata kao "post na sardinama", nije u potpunosti nova. Prvi ju je predstavio dr. Frederick Hatfield još 2012. godine, poznat pod nadimkom Dr. Squat, nakon što je postao prva osoba koja je u natjecanju podigla više od četiristo šezdeset kilograma u čučnju. Danas ju promovira dr. Bosworth, tvrdeći da ovaj riblji režim može u potpunosti resetirati metabolizam.

Upozorenja stručnjaka i stvarni uzroci

Unatoč potencijalnim koristima, dr. Liu naglašava da genetika ostaje primarni čimbenik pojave sijede kose. S godinama se aktivnost matičnih stanica melanocita, koje proizvode pigment, prirodno smanjuje, što znači da prehrana sama po sebi ne može u potpunosti zaustaviti taj proces. Ipak, strateški odabir namirnica može pomoći odgoditi prerano sijedenje, osobito ako se isprave postojeći prehrambeni nedostaci.

S druge strane, stručnjaci iz Men's Healtha upozoravaju na rizike ovako restriktivne prehrane. Sardine ne sadrže vlakna, složene ugljikohidrate i neke ključne vitamine, pa se mogu očekivati probavni problemi, smanjena razina energije i oslabljena kognitivna funkcija.

Zaključno, iako sardine jesu prepune hranjivih tvari korisnih za kosu i mogu biti ukusan način za jačanje folikula, oslanjanje isključivo na njih nije dugoročno rješenje. Ciljana prehrana može pomoći u odgađanju sijede kose, no uravnotežen pristup i dalje ostaje temelj općeg zdravlja, uključujući i zdravlje kose.

