FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOSPODIN SAVRŠENI /

Ana i Jelena G. ukrale solo dejtove Maši i Anastasiji: 'Mislim da ćeš morati čekati drugu priliku'

Ana i Jelena G. ukrale solo dejtove Maši i Anastasiji: 'Mislim da ćeš morati čekati drugu priliku'
×
Foto: RTL

U vili 'Gospodina Savršenog' jutro je započelo uobičajenim nagađanjima i iščekivanjem, no nijedna djevojka nije mogla ni slutiti kakvo ih iznenađenje čeka

17.2.2026.
22:24
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dok su djevojke ispijale jutarnju kavu i razmjenjivale mišljenja o tome što bi se danas moglo dogoditi, Karlo i Petar kovali su vlastiti plan. "Danas imamo malo iznenađenje", najavili su, piše RTL.

Dok su neke djevojke otvoreno pokazivale nervozu, druge su se oslanjale na svoju intuiciju, uvjerene da predosjećaju ishod. "Moja intuicija je jako točna. Bila sam sto posto sigurna. Intuicija mi je govorila da ja danas idem na solo spoj", samouvjereno je izjavila Maša, piše RTL.

No, Ana koja ima divlju ružu, odlučila je ukrasti taj spoj Maši. "Mašo, žao mi je, ali mislim da ćeš morati čekati drugu priliku", poručila joj je Ana.

Ana i Jelena G. ukrale solo dejtove Maši i Anastasiji: 'Mislim da ćeš morati čekati drugu priliku'
Foto: RTL

Sreća za jednu, tiho razočaranje za druge

Nakon kratkog uvoda, Karlo je izgovorio ime djevojke koju vodi na spoj, a odabrana je bila Anastasia. Njezina reakcija bila je neprocjenjiva. "Iskreno, presretna sam. Nadala sam se tome, tako da sam zadovoljna", priznala je s ogromnim osmijehom, ne skrivajući oduševljenje što je upravo ona dobila priliku provesti dan s njim.

No, i Jelena G. je odlučila iskoristiti divlju ružu i ukrasti spoj. "Karlo, mislim da si napravio jako dobar izbor, ali Anastasia ja bih ti morala uzeti ovaj dejt. Ti si imala prilike s njim, ja nisam i nadam se da se ne ljutiš", kazala je.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO:Luka Lovre Klarica uoči Zagreba i PSG-a okršaja za osminu finala: 'U ovome vidim našu šansu'

 

Gospodin SavrseniVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx