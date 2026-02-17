Kaos na Olimpijskim igrama: Brutalni start izazvao tučnjavu, Francuzi izbacili vlastitog igrača

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini obilježio je ozbiljan incident u hokeju na ledu, koji je završio izbacivanjem francuskog reprezentativca Pierrea Crinona do kraja turnira. Odluku je donio Francuski hokejaški savez nakon tučnjave na utakmici protiv Kanade.

Incident se dogodio tijekom susreta u kojem je Kanada uvjerljivo svladala Francusku rezultatom 10:2. U jednoj od situacija Pierre Crinon podlakticom je udario u glavu kanadsku zvijezdu Nathana MacKinnona, što je izazvalo burnu reakciju na ledu.

MacKinnonov suigrač Tom Wilson odmah je reagirao, skinuo rukavice i fizički se obračunao s Crinonom. U obranu svog suigrača stali su i ostali kanadski reprezentativci.

“Nije nam se svidio taj udarac, bio je opasan i previsok”, izjavio je Connor McDavid, dodavši kako je Wilson postupio instinktivno štiteći suigrača. Sličan stav iznio je i Drew Doughty, naglasivši da takve reakcije proizlaze iz zaštite ključnih igrača momčadi.

Za razliku od NHL-a, gdje su tučnjave dio ustaljene dinamike igre, na Olimpijskim igrama vrijede znatno stroža pravila. Obojica igrača odmah su isključena s utakmice. Iako Međunarodna hokejaška federacija (IIHF) nije izrekla dodatne disciplinske mjere, Francuski hokejaški savez odlučio je poduzeti vlastite korake.

U službenom priopćenju navedeno je da je s Crinonom održan sastanak na kojem su sudjelovali čelnici saveza i stručni stožer. Istaknuto je kako je igraču ukazano na obveze i odgovornost koje proizlaze iz nastupa za nacionalnu reprezentaciju.

Savez je posebno naglasio da je Crinonovo ponašanje prilikom napuštanja leda bilo provokativno i suprotno vrijednostima reprezentacije. U dogovoru s Francuskim olimpijskim odborom donesena je odluka da mu se zabrani nastup u preostalim utakmicama turnira.

