Javio nam se jedan od kandidata za trenera Osijeka: 'Ružno mi je to, ja te stvari ne radim'

Tko će naslijediti Željka Sopića na klupi NK Osijek? Prema informacijama do kojih je došao portal Net.hr, NK Osijek razmišlja i lomi se između dva imena - Zorana Zekića i Dine Skendera. Pisali smo o tome u ponedjeljak navečer, o čemu više možete čitati - OVDJE.

Okrenuli smo broj telefona i Zorana Zekića i Dine Skendera kako bi se referirali na navedeno. Dino Skender nam se zahvalio na interesu i poručio:

"Ne mogu za sada ništa komentirati."

Zoran Zekić je naglasio:

"Osijek ima trenera, a on je Željko Sopić. Meni je uopće ružno komentirati išta vezano za ovu temu i o konotaciji tko nakon njega, bi li ja htio biti trener Osijeka itd. Ja te stvari ne radim", kaže Zoran Zekić.

Je li vas itko kontaktirao iz kluba, jeste li s ikim iz Osijeka razgovarali na temu novog trenera NK Osijek i je li vam ponuđeno mjesto na klupi Osijeka?

"Nitko me nije zvao niti sam s ikim na ovu temu razgovarao iz kluba, ali ponavljam - ne želim komentirati ništa jer mi je jako ružno išta govoriti na ovu temu u trenutku dok Osijek ima trenera. Vidim da se u klubu događaju promjene i sad da ja ili bilo tko priča na ovu temu, o sebi kao mogućem treneru Osijeka, kao kandidatu, meni je to ružno. Treba dati ljudima mir da rade, a što će biti dalje, vidjet ćemo".

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Trener prve momčadi Osijeka Željko Sopić, od kad je došao na mjesto trenra Osijeka, upisao je tek jednu pobjedu u 12 prvenstvenih kola od svog dolaska na klupu Osijeka, a momčad pritom ne pokazuje napredak u igri. Osijek se nalazi na posljednjem mjestu SHNL ljestvice sa svega 17 bodova i na putu je da ispadne iz elitnog ranga hrvatskog nogometa, što bi bila prava katastrofa za klub, navijače i grad Osijek.

