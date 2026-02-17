Javio nam se jedan od kandidata za trenera Osijeka: 'Ružno mi je to, ja te stvari ne radim'
Zoran Zekić, kandidat za klupu NK Osijek, dao je izjavu portalu Net.hr
403 Forbidden
403 Forbidden
Tko će naslijediti Željka Sopića na klupi NK Osijek? Prema informacijama do kojih je došao portal Net.hr, NK Osijek razmišlja i lomi se između dva imena - Zorana Zekića i Dine Skendera. Pisali smo o tome u ponedjeljak navečer, o čemu više možete čitati - OVDJE.
Okrenuli smo broj telefona i Zorana Zekića i Dine Skendera kako bi se referirali na navedeno. Dino Skender nam se zahvalio na interesu i poručio:
"Ne mogu za sada ništa komentirati."
Zoran Zekić je naglasio:
"Osijek ima trenera, a on je Željko Sopić. Meni je uopće ružno komentirati išta vezano za ovu temu i o konotaciji tko nakon njega, bi li ja htio biti trener Osijeka itd. Ja te stvari ne radim", kaže Zoran Zekić.
Je li vas itko kontaktirao iz kluba, jeste li s ikim iz Osijeka razgovarali na temu novog trenera NK Osijek i je li vam ponuđeno mjesto na klupi Osijeka?
"Nitko me nije zvao niti sam s ikim na ovu temu razgovarao iz kluba, ali ponavljam - ne želim komentirati ništa jer mi je jako ružno išta govoriti na ovu temu u trenutku dok Osijek ima trenera. Vidim da se u klubu događaju promjene i sad da ja ili bilo tko priča na ovu temu, o sebi kao mogućem treneru Osijeka, kao kandidatu, meni je to ružno. Treba dati ljudima mir da rade, a što će biti dalje, vidjet ćemo".
Trener prve momčadi Osijeka Željko Sopić, od kad je došao na mjesto trenra Osijeka, upisao je tek jednu pobjedu u 12 prvenstvenih kola od svog dolaska na klupu Osijeka, a momčad pritom ne pokazuje napredak u igri. Osijek se nalazi na posljednjem mjestu SHNL ljestvice sa svega 17 bodova i na putu je da ispadne iz elitnog ranga hrvatskog nogometa, što bi bila prava katastrofa za klub, navijače i grad Osijek.
POGLEDAJTE VIDEO: Koliko može Hrvatska na SP-u? Branko Karačić u Maksanovom korneru: 'Jedna je stvar enigma. Dalić je to skrivao'