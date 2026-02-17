FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NITKO ME NIJE ZVAO' /

Javio nam se jedan od kandidata za trenera Osijeka: 'Ružno mi je to, ja te stvari ne radim'

Javio nam se jedan od kandidata za trenera Osijeka: 'Ružno mi je to, ja te stvari ne radim'
×
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zoran Zekić, kandidat za klupu NK Osijek, dao je izjavu portalu Net.hr

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
17.2.2026.
20:34
Davor Javorovic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tko će naslijediti Željka Sopića na klupi NK Osijek? Prema informacijama do kojih je došao portal Net.hr, NK Osijek razmišlja i lomi se između dva imena - Zorana Zekića i Dine Skendera. Pisali smo o tome u ponedjeljak navečer, o čemu više možete čitati - OVDJE

Okrenuli smo broj telefona i Zorana Zekića i Dine Skendera kako bi se referirali na navedeno. Dino Skender nam se zahvalio na interesu i poručio:

"Ne mogu za sada ništa komentirati."

Zoran Zekić je naglasio:

"Osijek ima trenera, a on je Željko Sopić. Meni je uopće ružno komentirati išta vezano za ovu temu i o konotaciji tko nakon njega, bi li ja htio biti trener Osijeka itd. Ja te stvari ne radim", kaže Zoran Zekić.

Je li vas itko kontaktirao iz kluba, jeste li s ikim iz Osijeka razgovarali na temu novog trenera NK Osijek i je li vam ponuđeno mjesto na klupi Osijeka?

"Nitko me nije zvao niti sam s ikim na ovu temu razgovarao iz kluba, ali ponavljam - ne želim komentirati ništa jer mi je jako ružno išta govoriti na ovu temu u trenutku dok Osijek ima trenera. Vidim da se u klubu događaju promjene i sad da ja ili bilo tko priča na ovu temu, o sebi kao mogućem treneru Osijeka, kao kandidatu, meni je to ružno. Treba dati ljudima mir da rade, a što će biti dalje, vidjet ćemo".

Javio nam se jedan od kandidata za trenera Osijeka: 'Ružno mi je to, ja te stvari ne radim'
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Trener prve momčadi Osijeka Željko Sopić, od kad je došao na mjesto trenra Osijeka, upisao je tek jednu pobjedu u 12 prvenstvenih kola od svog dolaska na klupu Osijeka, a momčad pritom ne pokazuje napredak u igri. Osijek se nalazi na posljednjem mjestu SHNL ljestvice sa svega 17 bodova i na putu je da ispadne iz elitnog ranga hrvatskog nogometa, što bi bila prava katastrofa za klub, navijače i grad Osijek. 

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko može Hrvatska na SP-u? Branko Karačić u Maksanovom korneru: 'Jedna je stvar enigma. Dalić je to skrivao'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx