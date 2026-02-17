FREEMAIL
ZAPALIO MERCEDES /

Jedna osoba uhićena zbog paljenja automobila Bake Praseta: Evo o kome je riječ

Jedna osoba uhićena zbog paljenja automobila Bake Praseta: Evo o kome je riječ
Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Policija je brzo reagirala i uhitila osumnjičenog nakon paljenja automobila

17.2.2026.
21:38
Hot.hr
Antonio Ahel/PIXSELL
Policija u Beogradu uhitila je 23-godišnjeg Z.R., osumnjičenog za paljenje automobila influencera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase (29). Dežurni tužitelj Prvog osnovnog javnog tužiteljstva odredio je zadržavanje do 48 sati, priopćilo je tužiteljstvo, prenosi Nova.rs.

Zapalio luksuzni Mercedes

Prema navodima tužiteljstva, Z.R. se sumnjiči da je u noći s nedjelje na ponedjeljak zapalio Mercedes-Benz Brabus koji koristi Baka Prase. Unutrašnjost vozila potpuno je uništena, a stakla su popucala zbog topline. Influencer je automobil kupio prije tri godine i ranije je priznao da se pokajao zbog te kupnje.

Reakcija influencera

Nedugo nakon incidenta, Baka Prase oglasio se videom na društvenim mrežama. Cijelu situaciju pokušao je okrenuti na šalu, objavivši lažni oglas za prodaju vozila:

"Oglas za auto, Brabus 800 4x4. Prvi vlasnik, vozila ga baka do pijace. Godište 2022., malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, interijer custom rađen. Zainteresirani u DM," rekao je u kameru.

Osumnjičeni čeka ispitivanje

Z.R. će u zakonskom roku biti priveden na ispitivanje u tužiteljstvo, nakon čega će biti odlučeno o daljnjem postupku. Policija je istaknula da se osumnjičenom stavlja na teret kazneno djelo izazivanja opće opasnosti.

@bakaprase

Hitna prodaja 🙏

♬ original sound - bakaprase

Mercedes influencera Baka Prase, kojeg je popularni youtuber nazvao svojom “bijesnom mašinom”, potpuno je uništen u požaru. Iako je šteta velika, Baka Prase je situaciju odlučio prikazati duhovito, a video je ubrzo postao viralan.

POGLEDAJTE VIDEO:Legendarni sudac otkrio tajnu svoje vladavine u Fašničkoj Republici: 'Sve po kratkom postupku'

