Meta je osmislila način da budete 'živi' na mrežama i kad umrete

Meta je osmislila način da vam omogući da vaš račun na društvenim mrežama ostane živ i jednom kad vi više ne budete. MOOOLIM? 

Imaju bizaran patent: vi ste u grobu, ali na Instagramu i dalje objavljujete. Sve naravno zahvaljujući sustavu umjetne inteligencije koja simulira vašu aktivnost. Takozvani deathbotovi objavljuju, komentiraju, lajkaju, chataju, ostavljaju čak i glasovne poruke.

Mogući bi bili čak i videopozivi. Osobi bi klonirali glas i koristili deepfake tehnologiju. Stručnjaci za etiku upozoravaju na to da razgovori između živih i mrtvih možda nisu najsretnije rješenje. A premda su osmislili način kako čovjeka digitalno uskrsnuti iz kompanije sada kažu da im je patent odobren, ali da to neće značiti da će tu tehnologiju koristiti. 

17.2.2026.
23:08
RTL Danas
