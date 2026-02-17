Mogu bez hrane 8 godina, žive dulje od ljudi! Zoološki vrt je dobio stanovnike kakve nema nitko na svijetu!

17 ČOVJEČJIH RIBICA /

Zagrebački Zoološki vrt neplanirano je dobio nove stanovnike. I to kakve nema nijedan drugi na svijetu. Iz Cetinske krajine hitno je dopremljeno 17 čovječjih ribica spašenih nakon što su ih podzemni izvori uslijed velikih oborina izbacili na površinu.

Zamislite, šetate i učini vam se da pred vama plivaju čovječje ribice. Pripisujete sve stresu, dišete duboko, ali one ne nestaju. Da im se ne priviđa, znaju dobro ljudi cetinskog kraja. Svjesni su i kakvo blago imaju i da ga čuvati moraju.

"U trenutku kada se ona izbaci na površinu ona dolazi na puno veću temperaturu pod utjecaj sunčeva svjetla na koji nije navikla i ono šta je najopasnije dolazi u doticaj sa raznim bakterijama", kaže stručni voditelj Javne ustanove More i Krš, Stjepan Vekinić.

Neke odmah ugibaju, neke obole, a neke pojedu kokoši. Zato se moralo djelovati brzo. I koordinirano. Na teren su prvo izišli članovi Javne ustanove More i Krš koji su uhvatili ribice i zbog njih do Zagreba cvokotali bez grijanja. Više doznajte u prilogu Ružice Đukić.