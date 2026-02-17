Ljudi se zatvorili u kuće, a Matija je tražio zvijer: 'Snijeg mi je saveznik'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ZABIJELILO SE U ZAGORI /

Snijeg je u ponedjeljak navečer prekrio Kamešnicu, Dinaru i Svilaju.

U višim predjelima planina se i zadržao, dok je u naselju Zelovu, u Dalmatinskoj zagori, ostalo tek nekoliko centimetara bijelog pokrivača.

U Zelovu su gotovo sve kuće napuštene. Snijeg je iznenadio samo dvije obitelji koje tamo još žive. Dok su se dvije obitelji sklonile u tople domove, jedan je čovjek krenuo u drugom smjeru.

Biolog Matija Marek iz Križevaca je u Zelovu tražio tragove vuka. Kaže kako mu je snijeg saveznik - jer se bolje vide otisci šapa. Kaže nam da ovog puta nema tragova vuka te da će bolje biti idući put.