ZABIJELILO SE U ZAGORI /

Ljudi se zatvorili u kuće, a Matija je tražio zvijer: 'Snijeg mi je saveznik'

Snijeg je u ponedjeljak navečer prekrio Kamešnicu, Dinaru i Svilaju. 

U višim predjelima planina se i zadržao, dok je u naselju Zelovu, u Dalmatinskoj zagori, ostalo tek nekoliko centimetara bijelog pokrivača. 

U Zelovu su gotovo sve kuće napuštene. Snijeg je iznenadio samo dvije obitelji koje tamo još žive. Dok su se dvije obitelji sklonile u tople domove, jedan je čovjek krenuo u drugom smjeru.

Biolog Matija Marek iz Križevaca je u Zelovu tražio tragove vuka. Kaže kako mu je snijeg saveznik - jer se bolje vide otisci šapa. Kaže nam da ovog puta nema tragova vuka te da će bolje biti idući put.

 

 

17.2.2026.
20:05
Sara Jurica
SnijegDalmatinska Zagora
