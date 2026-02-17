Što učiniti ako netko na svadbi zapjeva kao Dabro? Odvjetnik dao savjet: 'Ovo je najsigurnije'

Ako se utvrdi da je riječ o prekršaju, za stihove o Anti Paveliću, moguća ja kazna i do 4.000 eura. Ako je posrijedi kazneno djelo, onda i zatvor. Istražili smo što je s onima koji su bili pored zastupnika Josipa Dabre i dobili potvrdu - dok se pjeva unutar četiri zide, može sve.

Snimka iz Komletinaca otvorila je pitanje kaznene i prekršajne odgovornosti – od onih koji su pjevali do onih koji su samo svirali. Stručnjaci pojašnjavaju gdje je granica između privatnog i kažnjivog.

Nakon što se u javnosti pojavila snimka na kojoj se pjevaju sporni stihovi, pravni stručnjaci upozoravaju da bi slučaj mogao imati i prekršajne i kaznene posljedice. Iz snimke je, tvrde, jasno o kakvom je sadržaju riječ, a potencijalna odgovornost ne odnosi se samo na pjevače.

Evo što kažu odvjetnici

Odvjetnik Branko Šerić ističe da bi u konkretnom slučaju moglo biti riječi barem o prekršaju. "U najmanju ruku radi se o remećenju javnog reda i mira, ali moguće je i kazneno djelo mržnje. Prekršaj može rezultirati novčanom kaznom ili kaznom zatvora. Ako je riječ o kaznenom djelu, primjerice govoru mržnje prema članku 325., kazna može biti od tri mjeseca do tri godine zatvora", pojašnjava Šerić.

Za prekršaj protiv javnog reda i mira predviđene su novčane kazne u rasponu od 700 do 4.000 eura. Izvanredni profesor kaznenog prava s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Aleksandar Maršavelski, kaže da je ključno pitanje tko je aktivno sudjelovao.

"Oni koji su pjevali i aktivno sudjelovali u veličanju Ante Pavelića mogu odgovarati. No za one koji su samo svirali ili stajali teško je reći jesu li u tom trenutku prepoznali pjesmu. Mogu se braniti da su bili u zabludi. U suprotnom, i protiv njih se može podnijeti prekršajna prijava", objašnjava Maršavelski.

Odgovornost policajaca

Posebno se razmatra i odgovornost policijskih službenika koji su se našli na snimci. Iz policijske uprave poručuju kako će se utvrditi eventualna odgovornost, ali i navode da se jedan od policijskih službenika sam javio nadređenima.

"Jedan od policijskih službenika samoinicijativno se javio rukovoditelju čim je bio upoznat sa sadržajem snimke, izražavajući žaljenje što se zatekao u tim okolnostima, koje, po njegovim riječima, nikako nije mogao pretpostaviti niti od prije poznaje gospodina Dabru", stoji u odgovoru policije. Riječ je, dodaju, o policajcima koji se privatno bave tamburaškom glazbom te povremeno nastupaju.

Policajci koji su se našli na snimci nisu stalni članovi muške pjevačke skupine Divandžije. Iz skupine za RTL Danas poručuju kako su šokirani i žalosni što su uvučeni u medijski skandal te se ograđuju od svih napjeva i pjesama koje nisu inicirali ili izveli.

Što ako se nađete na svadbi sa spornim stihovima?

Pitanje koje se nameće jest – što učiniti ako se netko nađe na svadbi ili zabavi gdje se pjevaju sporni stihovi? "Teško mi je preporučiti, ali ja bih otišao. Ovisi o svakom pojedinačno hoće li sudjelovati, šutjeti ili možda pjevati nešto drugo. No preporučio bih da se ode iz takvog društva jer je to najsigurnije", kaže Šerić.

Maršavelski ističe da zakon ipak razlikuje javni i privatni prostor: "Ako netko takve pjesme sluša kod kuće i to ne čini glasno niti smeta susjedima, pa čak i ako ih pjeva, a nitko drugi to ne čuje – to nije kažnjivo. Problem nastaje kada sadržaj postane javan".

O eventualnoj odgovornosti odlučivat će nadležna tijela, no slučaj je još jednom otvorio pitanje granice između privatnog ponašanja i javne odgovornosti.