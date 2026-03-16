Veterinarka: 'Jedna mala promjena kod kućnih ljubimaca može značiti ozbiljan simptom'

Kućni ljubimci mnogima donose veliku radost i često su voljeni članovi obitelji. Upravo zato je važno da vlasnici redovito prate njihovo zdravstveno stanje kako bi im osigurali što bolju kvalitetu života i dulji životni vijek. Svaku promjenu u njihovom uobičajenom ponašanju ili izgledu treba shvatiti ozbiljno i, po potrebi, potražiti savjet stručnjaka.

Dr. Faith Banks, veterinarka specijalizirana za gerijatriju i palijativnu skrb za životinje, na TikToku redovito dijeli svoje znanje i profesionalno iskustvo o brizi za starije ljubimce. Njezini savjeti često privlače velik broj pregleda, a u jednom od videa upozorila je na neočekivan simptom koji može značiti da ljubimac treba hitnu medicinsku pomoć – ili da se možda približava kraju života.

U videu objavljenom na TikToku, veterinarka je govorila o naizgled bezazlenom simptomu koji može upućivati na ozbiljniji problem: promjenu mirisa daha kod kućnog ljubimca.

Ispričala je kako je jednom prilikom posjetila jedan "divan" par kako bi obavila eutanaziju njihove mačke kod kuće. Tada je jedan od vlasnika spomenuo da je primijetio kako dah njihove mačke miriše drugačije nego prije.

Vlasnik je primijetio da se općenito promijenio miris njihove mačke, ali da je promjena najizraženija upravo oko usta i u njezinu dahu.

Dr. Banks objasnila je da je kod te mačke dijagnosticirana bolest bubrega te da je kod takvih slučajeva promjena mirisa daha prilično česta.

"Razlog je taj što se toksini nakupljaju u organizmu jer krv koja prolazi kroz bubrege više ne može biti pravilno filtrirana. Zbog toga se te štetne tvari zadržavaju u tijelu i uzrokuju karakterističan miris", rekla je veterinarka.

Opisala je da taj miris podsjeća na amonijak te dodala da ga veterinari nazivaju uremijom ili uremičnim mirisom.

Takav miris, sličan oštrom mirisu amonijaka – nalik mirisu urina ili znoja – može ukazivati na bolest bubrega i kod pasa i kod mačaka. To stanje, poznato kao uremija, nastaje kada bubrezi više ne mogu učinkovito uklanjati otpadne tvari iz organizma.

Veterinarka je također naglasila da postoje i drugi razlozi zbog kojih se miris daha kod ljubimaca može promijeniti.



"Ako postoji infekcija u ustima ili tumor, to može uzrokovati vrlo neugodan miris. Antibiotici mogu pomoći ako je riječ o infekciji, ali ako postoji nekrotična masa – kod mačaka se ponekad nalazi duboko u stražnjem dijelu usta ili ispod jezika – tada je možda ne primijetite odmah, ali problem može biti vrlo ozbiljan", objasnila je.

Promjena mirisa daha može biti povezana i s drugim zdravstvenim stanjima, poput bolesti jetre ili dijabetesa, piše Express.

Veterinarka je dodala da dijabetes ponekad uzrokuje "slatkast" miris daha te je naglasila koliko je važno obratiti pozornost na takve promjene, jer one često ukazuju na to da tijelo više ne može pravilno obavljati svoje funkcije.

Iako takvi simptomi mogu biti razlog za zabrinutost, nema potrebe za panikom. Ako primijetite promjenu mirisa daha kod svojeg ljubimca, najbolje je što prije dogovoriti pregled kod veterinara.

Stručnjak će tada moći procijeniti zdravstveno stanje životinje, dati konkretne savjete i, ako je potrebno, započeti odgovarajuće liječenje, čime se često mogu otkloniti sumnje i pružiti dodatna sigurnost vlasnicima i njihovim obiteljima.

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke