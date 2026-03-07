Zaštitite posteljinu od pseće dlake: Jednostavan i brz potez koji možete napraviti svako jutro

Jutra sa psima nerijetko su kaotična: bude vas u zoru jer žele van ili traže maženje, a rezultat su plahte prekrivene dlakom. Iako mnogi vlasnici uživaju u tim trenucima bliskosti, održavanje svježe i čiste posteljine tada postaje znatno zahtjevnije, često uz višestruko mijenjanje plahti tijekom tjedna.

No dizajnerica interijera Jennifer Adams otkriva iznimno jednostavno rješenje za uklanjanje pseće dlake - sve što vam treba jest gumena rukavica, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Gumena rukavica uklanja pseću dlaku

"Navucite gumenu rukavicu i protrljajte njome površinu posteljine. Trenje stvara statički elektricitet koji privlači i skuplja dlake. Druga je mogućnost lagano navlažiti rukavicu prije nego što prijeđete rukom preko posteljine — i to će privući dlake. Isperite rukavicu i ponovite postupak", objašnjava.

Guma ima sposobnost snažnog prianjanja, a trljanjem o tkaninu stvara se statički naboj koji privlači sitne čestice, uključujući životinjsku dlaku, koja se inače teško uklanja. Blago navlažena rukavica može dodatno pojačati učinak jer pomaže da se dlake spoje u nakupine, što omogućuje da ih uklonite jednim potezom.

Foto: Shutterstock

Načini održavanje kreveta čistim uz psa

Stručnjaci preporučuju svakodnevno četkanje psa kako bi se uklonila opuštena dlaka prije nego što završi na namještaju i posteljini. Također je korisno imati nekoliko dodatnih plahti ili prekrivača kojima ćete zaštititi krevet, osobito ako ljubimac uskače s prljavim šapama.

"Jedna od najjednostavnijih stvari koje možete učiniti jest imati nekoliko dodatnih ravnih plahti — bijelih ili u boji po izboru — koje možete koristiti kao zaštitni prekrivač i mijenjati po potrebi", savjetuje Jennifer.

Postoji i tehnika namještanja kreveta koju često koriste hoteli, poznata kao metoda trostruke plahte. Riječ je o tome da se poplun umeće između dvije plahte, čime se dodatno štiti i produžuje svježina posteljine. Ova metoda smanjuje potrebu za čestim pranjem jer štiti i poplun i navlaku od izravnog kontakta s dlakama i nečistoćama.

"Za profinjeniji izgled, koji vam oduzima tek nekoliko dodatnih sekundi pri namještanju kreveta, inspirirajte se hotelima. Umjesto klasične navlake za poplun, zaštitite unutarnji uložak dodatnom plahtom", dodaje dizajnerica interijera.

Najprije postavite plahtu s gumicom preko madraca, kao i obično. Zatim preko nje položite ravnu plahtu i podvucite je pod madrac. Na nju ravnomjerno smjestite poplun, a potom preko svega položite drugu ravnu plahtu. Podvucite rubove i vaš će krevet biti znatno bolje zaštićen od nestašnih kućnih ljubimaca i njihove dlake.

