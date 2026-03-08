Mercedes je počeo na savršen način: 'Loše sam startao, bilo je pakleno žestoko'

Velika nagrada Australije donijela je uzbudljivu utrku na stazi Albert Park, a na kraju je slavio George Russell, koji je dominantnom vožnjom osigurao pobjedu i predvodio dvostruko slavlje Mercedesa.

Drugo mjesto pripalo je njegovom momčadskom kolegi Andrei Kimiju Antonelliju, dok je treći kroz cilj prošao Charles Leclerc u Ferrariju. Iza njega je utrku završio Lewis Hamilton.

"Bio je to pakleno žestok početak utrke! Loše sam startao, a na samom početku vodio sam nekoliko stvarno tijesnih borbi s Charlesom – samo mi je drago što sam uspio proći kroz cilj", kazao je pobjednik Russell odmah nakon utrke Jensonu Buttonu za F1TV.

"Nije to bio start kakav smo priželjkivali. Izgubio sam dosta pozicija i morao sam se vraćati kroz poredak. Ali sve u svemu, bila je to dobra utrka, tempo je bio stvarno snažan, pogotovo pri kraju", rekao je Kimi Antonelli, drugoplasirani.

"Bila je to vrlo, vrlo zahtjevna utrka. Nitko od nas nije znao što očekivati. Bilo je poprilično izazovno, ali prvi dio utrke bio je baš zabavan. Činilo se da je Mercedes danas imao malo više brzine od nas, ali ne toliko kao jučer, što je svakako dobra stvar", kazao je Ferrarijev Charles Leclerc.

