KRAJ NAGAĐANJIMA /

Mlada pjevačica otvoreno se izjasnila o odnosu s Marijom Šerifović i njihovoj povezanosti

Mlada pjevačica otvoreno se izjasnila o odnosu s Marijom Šerifović i njihovoj povezanosti
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Džejla je istaknula kako u teškim trenucima treba poštovati privatnost

11.3.2026.
14:06
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović (23) nedavno je gostovala u popularnoj emisiji AmiG Show, gdje je prvi put nakon duljeg vremena otvoreno progovorila o odnosu s nekadašnjom mentoricom Marijom Šerifović (41). Pitanje je postavljeno u rubriki “Odgovaraj ili jedi”, a Džejla je trebala birati bi li snimila duet s Marijom ili s pjevačicom Jovanom Pajić (37).

Iskreni odgovor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AmiG Show (@amigshow)

Nakon kratkog promišljanja, Džejla je dala iskren odgovor: “Hajde, zbog dugogodišnjeg poznanstva, malo duljeg nego s Jovanom, reći ću Marija.” Ovim je potvrdila da i dalje cijeni i poštuje dugogodišnje prijateljstvo s pjevačicom.

Rasprave i nagađanja

Podsjetimo, Džejla je svojim dolaskom na sprovod Marijinog oca prošle jeseni pokazala kako je uz Mariju u teškim trenucima. Pjevačica je tada naglasila: “Ja sam njen prijatelj i moja uloga je da budem njena podrška danas. Svakom ljudskom biću u ovakvim trenucima najviše treba da budu sami” piše Scena.hr. 

Unatoč medijskim špekulacijama i pritisku javnosti koji je povezao njihov odnos s privatnim životom, Džejla je jasno istaknula: “Pa ne znam dokle nagađanja, Marija je moja prijateljica i to je jedina nepromjenjiva kategorija u svemu ovome.”

