Orban poslao četiri čovjeka u Ukrajinu, evo koji zadatak imaju: 'Želimo utvrditi činjenice'

Mađarska je u Ukrajinu poslala tim koji bi trebao istražiti oštećenja na naftovodu Družba, u vrijeme kada Mađarska želi ponovno pokrenuti dotok ruske nafte zbog rastućih cijena uzrokovanih ratom na Bliskom istoku.

Družba je u središtu spora Budimpešte i Kijeva od siječnja kada je njome prekinut transport energenata.

Mađarska je zbog toga prošlog mjeseca uložila veto na nove sankcije EU-a Rusiji i na zajam Ukrajini.

'Posao je ustanoviti stanje naftovoda'

"Vlada je formirala delegaciju koja bi trebala utvrditi činjenice vezane za naftovod Družbu", rekao je zamjenik ministra energetike Gabor Czepek na Facebook. "Naš je posao ustanoviti stanje naftovoda i stvoriti uvjete za njegovo ponovno pokretanje".

Mađarska i Slovačka, jedine članice EU-a koje još uvoze rusku naftu, optužuju Ukrajinu da iz političkih razloga namjerno odgađa ponovni dotok.

Ukrajina pak tvrdi da je naftovod oštećen u napadu ruskog drona i da se ne može tako brzo popraviti. Czepek je rekao da je i Slovačka dio misije koja ima četiri člana.

