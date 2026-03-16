U suzama na postolju /

Dirljivo! Hamilton oduševio pa na postolju zahvalio dvjema najvažnijim ženama u svom životu

Dirljivo! Hamilton oduševio pa na postolju zahvalio dvjema najvažnijim ženama u svom životu
Foto: HECTOR RETAMAL/AFP/Profimedia

Britanac je u nedjelju na Velikoj nagradi Kine završio treći, odmah iza dvojice vozača Mercedesa.

16.3.2026.
12:07
Sportski.net
Mladi Kimi Antonelli (19) ostvario je svoju prvu pobjedu u Formuli 1 na stazi u Šangaju, dok je njegov momčadski kolega George Russell zauzeo drugo mjesto.

No jedna od glavnih priča bio je Hamiltonov povratak u konkurenciju.

Bivša Mercedesova zvijezda imala je problema s visokim plasmanima otkako je prije sezone 2025. prešao u Ferrari, no nova sezona počela je obećavajuće,Hamilton je već završio četvrti i treći u prethodnim utrkama. Postolje u Šangaju prvo je nakon 26 pokušaja s legendarnim talijanskim timom.

Vozač je ovu posebnu prigodu posvetio svojoj majci Carmen Larbalestier, koja je bila u garaži, kao i svojoj pomajci Linda Hamilton.

„Ovo je zaista poseban dan, jedna od najljepših tjedana u mom životu. Putovao sam ovamo s mamom, proveli smo zajedno nevjerojatne trenutke. Za nju je bilo posebno vidjeti svu podršku koju ovdje dobivam u Šangaju. Ne mogu biti zahvalniji. Sretan Majčin dan mojoj mami i pomajci Lindi, koja je uvijek bila velika podrška u mom životu, kao i svim mamama širom svijeta“, rekao je Hamilton.

Ni treće mjesto nije ga razočaralo. Bio je ponosan na Antonellijev uspjeh i dijeljenje postolja s mladim Talijanom.

Hamilton (41) stajao je na postolju uz Antonellija, bivšeg momčadskog kolegu Russella i bivšeg inženjera Oetera Bonningtona.

„Velike čestitke Kimiju, pravo je zadovoljstvo gledati ga kako preuzima mjesto na postolju i radi s nevjerojatnim timom. Čestitke cijelom Mercedesu za fenomenalan posao. Biti ovdje s Kimijem i Bonom bilo je posebno. Povratak i osvajanje trećeg mjesta bio je ogroman napor. Veliko hvala Ferrariju, ovo je moje prvo postolje s njima, i to je za mene ogroman trenutak“, dodao je Hamilton.

