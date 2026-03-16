Drogu skrivali u kotlovima! USKOK razbio dilere, evo kako su operirali Hrvati i Kanađanin

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) podignuo je u ponedjeljak optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana (1977., 1986., 1999.) te jednog državljanina Kanade (1980.) zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sustavu zločinačkog udruženja.

USKOK je optužnicu podignuo pred Županijskim sudom u Rijeci nakon provedene istrage, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su se, u razdoblju od veljače do lipnja 2024. godine, u Rijeci i drugim mjestima u Hrvatskoj te na području Sjedinjenih Meksičkih Država (dalje: SMD) i drugih zemalja, povezali u zajedničko djelovanje radi stjecanja značajne materijalne dobiti neovlaštenom nabavom velikih količina kokaina i metamfetamina na ilegalnom narko-tržištu u SMD, neovlaštenog izvoza droge iz SMD i uvoza droge u Europsku uniju, kao i njezine daljnje prodaje na ilegalnom narko-tržištu Europske unije", navodi USKOK.

Droga u kotlovima

"U realizaciji tog plana I. i II. okr. su od nepoznatih osoba iz SMD nabavili veću količinu navedenih droga te dogovorili s III. i IV. okr. krijumčarenje u Hrvatsku. Sukladno postignutom dogovoru su za sada nepoznate osobe u SMD organizirale utovar i prijenos droge u sklopu dvije pošiljke pošiljatelja sa sjedištem u SMD za primatelja - trgovačko društvo čiji je jedini osnivač i osoba ovlaštena za zastupanje III. okr. s kojim je dogovoreno skrivanje droge u oplatama dva kotla za ugostiteljstvo", dodaje se u priopćenju.

Foto: PU primorsko-goranska

"Tako je 29. veljače 2024. jedan kotao, s najmanje 21 kilogramom metamfetamina, kao pošiljka utovaren u zrakoplov u Međunarodnoj zračnoj luci Santa Lucia u SMD te je otpremljen do Međunarodne zračne luke Frankfurt na Majni, odakle je dopremljen u zračnu luku u Zagrebu. Pošiljka je, nakon uvoznog carinjenja, 19. ožujka 2024. dopremljena primatelju - trgovačkom društvu kojeg zastupa III. okr. koji je potom, sukladno prethodnom dogovoru, zajedno s IV. okr. organizirao prihvat navedene pošiljke u Rijeci, kao i vađenje droge iz kotla te skrivanje i predaju droge nepoznatim osobama radi daljnje preprodaje", nastavlja USKOK.

Foto: PU primorsko-goranska

"Nadalje je 6. lipnja 2024. drugi kotao u kojem se nalazilo skriveno 140 kilograma kokaina i 51 kilograma metamfetamina, koja droga je vrijednosti najmanje 2.902.040,00 eura na ilegalnom narko-tržištu u Hrvatskoj, jednakom rutom dopremljen u Zagreb gdje je, nakon uvoznog carinjenja, pošiljka 19. lipnja 2024. dopremljena u Rijeku. Sukladno postignutom dogovoru, I. – IV. okr. su izvršili prihvat navedene pošiljke i vađenje skrivene droge iz kotla, pritom ne znajući da je prethodno 7. lipnja 2024. carinskim pregledom kotla u Međunarodnoj zračnoj luci Frankfurt na Majni pronađena droga koju je njemačka carinska služba zaplijenila, a potom ipak radi utvrđivanja stvarnog primatelja droge sakrivene u kotlu, postavila vreće punjene pijeskom i takvu pošiljku pustila u redovni promet označenom primatelju pošiljke", zaključuje USKOK.

POGLEDAJTE VIDEO: O, čovječe! Što je ovaj muškarac u Zagrebu sve imao kod sebe u stanu? Policija objavila i video...