Donald Trump preskače vjenčanje svog sina: 'Rekao bih da bi on volio da dođem'

U Bijeloj kući navodno se sprema vjenčanje Donalda Trumpa Jr.-a (48) i njegove zaručnice Bettine Anderson (39), no američki predsjednik i Prva dama još uvijek ne znaju hoće li prisustvovati.

Foto: Brendon Cook/BFA.com/Shutterstock Editorial/Profimedia

Kako tvrde izvori bliski Bijeloj kući, najstariji sin američkog predsjednika navodno će se oženiti ovog vikenda, ususret američkom državnom prazniku Memorial Day. Ipak, prema službenom rasporedu Donalda Trumpa, taj bi vikend trebao provesti u svojoj ljetnoj rezidenciji u Bedminsteru u New Jerseyju pa je i dalje nejasno hoće li doći na sinovu svadbu.

Odlučivši ostati misteriozan, na pitanje novinara planira li biti na ceremoniji, Trump je odgovorio: "Rekao bih da bi on volio da dođem, ali to će biti mala, privatna ceremonija. Pokušat ću doći."

Iako će pokušati doći, Donald Trump dodao je kako mu sinov termin vjenčanja baš i ne odgovara zbog drugih obaveza: "Imam nešto što se zove Iran i druge stvari."

Donald Trump zatim je objasnio da će se svaki njegov potez i svaka njegova odluka ipak gledati kritično: jedni će ga osuđivati jer se, unatoč ratu u svijetu, veseli na vjenčanju, dok će mu drugi prigovarati kako je izdao sina.