STRAŠNO /

Zagrebački autobusni kolodvor se raspada! Pogledajte snimku, ljudi su skoro stradali

Zagrebački autobusni kolodvor se raspada! Pogledajte snimku, ljudi su skoro stradali
Foto: Borna Filic/PIXSELL/Ilustracija

Na peronu 202 odlomio se dio stakla i pao među putnike koji su čekali autobus

22.5.2026.
9:09
danas.hr
Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević oglasio se dramatičnom objavom na svom Facebook profilu ustvrdiviši da je na zagrebačkom autobusnom kolodvoru "novosadski scenarij" na vidiku.

Naime, kako pokazuje snimka koju je Matijević objavio, na peronu 202 zagrebačkog Autobusnog kolodvora odlomio se dio stakla i pao među putnike koji su čekali autobus. Jutarnji piše kako je riječ o incidentu koji se dogodio 19. svibnja oko 8.20 sati, na peronu s kojeg polazi autobus za Šibenik. 

To nije scena iz lošeg skeča

U Facebook objavi obilno popraćenoj e-mojima dužnosnik zagrebačkog HDZ-a piše da je 'novosadski scenarij na vidiku' aludirajući na pogibiju 16-ero ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru.

Matijević piše: "Na peronu 202, među ljudima koji su čekali autobus, urušilo se i raspalo staklo. Samo pukom srećom nitko nije ozbiljno stradao. A sada dolazi dio zbog kojeg čovjek stvarno zastane… Oštećenje je — vjerovali ili ne — “sanirano” običnim selotejpom. Da, dobro ste pročitali. Selotejpom. Tuda svaki dan prolaze stotine ljudi — građani, učenici, studenti, roditelji i turisti."

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a sve zaključuje riječima: "I onda slušamo priče o sigurnom, uređenom i modernom gradu. Dok se Zagreb predstavlja kao europska metropola, na autobusnom kolodvoru stvari se očito krpaju — selotejpom. To nije scena iz lošeg skeča. To je stvarni Zagreb 2026."

Autobusni Kolodvor ZagrebHdzIvan MatijevićGrad Zagreb
