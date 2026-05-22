Maturanti poklonili svojoj razrednici automobil: Pogledajte njezinu reakciju

Maturanti smjera zrakoplovnih tehničara iz Tehničke škole Zadar svojoj razrednici Nini priredili su iznenađenje koje će zasigurno pamtiti cijeli život.

Naime, kupili su joj i darovali, ni više ni manje - automobil. I time je ostavili zaprapaštenu i bez riječi, javlja Zadarski list.

Društvenim mrežama širi se snimka trenutka iznenađenja, a kako je sve izgledalo najbolje je da sami pogledate.

"Kakva profesorica, kakvi učenici! Njih je nebo spojilo. Predivno!", "I ja zaplakah!!! BRAVO,DJECO! BRAVOOOO!!!!!", "Bravooo za maturante i razrednicu, studirala sam s Ninom, uvijek je bila predivna osoba, zaslužila je sve ovooo"