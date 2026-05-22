'DRUGO SE NE ISPLATI' /

Hrvati dali savjete maturantima: 'Ako želite ostati u Hrvatskoj, bavite se politikom'

Ovaj posebni dan u životu jednog srednjoškolca maturanti diljem Hrvatske obilježavaju na svoj način

22.5.2026.
17:26
RTL Danas
Najveća maturantska proslava zadnjeg dana srednje škole od jutra traje na ulicama Zagreba. Oko 8 tisuća zagrebačkih maturanata najprije se okupilo na Trgu bana Jelačića. 

Veselje, duhoviti natpisi na majicama, posipanje brašnom, pjesma i zviždaljke - tradicionalna su slika norijade u Zagrebu već godinama. 

S Trga se slavlje od 12 sati preselilo na jezero Bundek gdje su maturanti stigli u dugačkoj povorci zbog čega je i promet središtem Zagreba bio blokiran, a javni prijevoz preusmjeren. Zabava sada traje na Bundeku uz organizirani glazbeni program.

Dežurne službe rekle su da je, s obzirom na broj maturanata, bilo iznimno malo intervencija. Hitna je imala 10 medicinskih intervencija na Bundeku, a uglavnom je bilo riječ o prekomjernoj količini alkohola. Iz policije su priopćili da je privedeno četvero maturanata zbog remećenja javnog reda i mira. 

Osječki maturanti zaplesali Quadrillu

U Osijeku su maturanti u podne 20. put plesali Quadrillu. Sudjelovalo je njih gotovo 1600. 

Riječ je o tradicionalnom francuskom plesu iz 19. stoljeća koji se izvodi u četvorkama, odnosno parovima, poredanima u kvadrat. Sastoji se od niza zadanih figura koje prate klasičnu glazbu. U novije vrijeme nezaobilazni je dio maturalnih proslava. 

Osim u Osijeku, Quadrilla se plesala i u ostalim gradovima Osječko-baranjske županije, a u njoj je sudjelovalo oko dvije i pol tisuće maturanata. Županija je za to izdvojila 50 tisuća eura.

Maturanti odali počast ubijenom Luki

Ovaj posebni dan u životu jednog srednjoškolca maturanti diljem Hrvatske obilježavaju na svoj način.

U Rijeci su u 12 i 20 minutom šutnje odali počast ubijenom Luki Milovcu, a zatim nastavili s druženjem. 

U Puli veselo i šareno maturantsko ludilo uz stadion Aldo Drosina i glazbu DJ-ejeva, a bjelovarski maturanti su uz pjesmu u povorci prošli od srednjoškolskog centra do glavne gradske šetnice na korzu.

Veselo je i u drugim gradovima, od Dubrovnika do Splita. 

U Splitu je zabava započela u 13 sati gdje je simbolično pušteno 19 bijelih balona u čast ubijenom Luki Milovcu. Sve žurne službe, potvrdili su nam, bilježe ovaj dan kao jedan od najmirnijih u Splitu. Za sada nije zabilježen niti jedan incident.

Pitamo vas

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas: Što biste poručili hrvatskim maturantima?

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Neka uživaju u životu punim plućima", poručila je Zvjezdana Rukavina.

"Od danas ste odgovorni za svoj svaki postupak, neka vam je blagoslovljen novi početak!", napisala je Nada Dado.

"Danas pametno i veselo, kroz život koračajte empatično, pošteno, ostvarujte svoje snove! Učite i dalje, jer znanje je moć. Sretno svima!", komentirala je Arijana Letić.

"Ako želite ostati u Hrvatskoj bavite se politikom, ostalo se ne isplati", poručio je Stjepan Bukvić.

"Budite bolji ljudi od nas, mi nismo uspjeli ostaviti vam bolje društvo", komentirala je Ana Matijević.

"Maturanti, dobrodošli u period života gdje nitko ništa ne zna, ali svi glume da znaju", napisala je Helena Osman.

