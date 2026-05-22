Zagrebačka influencerica s američkom adresom: 'Samo lijeni ne mogu uspjeti u New Yorku'

Mnogi mladi odlučili su svoju sreću potražiti izvan granica Lijepe Naše, a tako i Zagrepčanka Hana Ivandić (30) koja je po završetku gimnazije odlučila preseliti ni više ni manje nego u New York. Kao mladoj djevojci u Americi, isprva joj nije bilo lako, no malo po malo gradila je i "svoje mjesto pod američkim suncem".

Danas je vlasnica uspješnog wellness brenda posvećenog limfnoj drenaži, a kroz vlastito iskustvo uspjela je uočiti i razlike između američkog i hrvatskog pogleda na poduzetnički mindset, ali i na potrebu za ljepotom i zdravim načinom života kao imperativom kvalitetnog života.

Gimnaziju ste završili u Zagrebu, a onda ste hrabro odlučili preseliti u Ameriku. Kako je izgledao vaš put od Hrvatske do New Yorka i što vas je potaknulo na preseljenje?

Na preseljenje me potaknulo to što sam osoba koja ima samo plan A i fokus držim isključivo na tome. Međutim, nakon srednje škole moj plan A (upis na medicinski fakultet) nije se ostvario, a plan B nije postojao. Tada sam odlučila otići u Ameriku na godinu dana i po povratku ponovno pokušati upisati medicinu. Međutim, deset godina kasnije vidim da je Božji plan bio drugačiji i na tome sam svakodnevno zahvalna.

U New York ste stigli sami, i to kao vrlo mlada djevojka. Kako su izgledali vaši prvi dani i jeste li uopće mogli zamisliti da ćete jednog dana voditi život kakav uživate danas?

To su bili jako teški dani kojih se nerado sjećam. Dapače, puno toga sam izbrisala iz memorije kao oblik samoobrane. Često kažem da se nikada ne bih preselila da sam znala kroz što ću sve morati proći u prve tri ili četiri godine života u New Yorku. Međutim, moj borbeni duh bio je jači i odustajanje mi nikada nije bila opcija, pa sam tako polako, ali sigurno došla do ovog trenutka.

Ne mogu reći da nisam zamišljala i vjerovala da ću uspjeti, upravo su moć uma, disciplina i ogroman rad doveli do toga da moj život danas izgleda ovako.

Što vam je bio najveći "šok" kad su u pitanju cijene nakon preseljenja i imate li osjećaj da kvaliteta života opravdava visoke cijene?

Prije deset godina razlika između standarda života u New Yorku i Zagrebu itekako se osjećala. Sjećam se da sam prvu godinu, ako ne i dulje, sve preračunavala u kune i nisam mogla doći k sebi. Međutim, moram priznati da se danas tako osjećam kada dođem u Hrvatsku. Na mnogo mjesta u New Yorku cijene su danas čak niže nego u Hrvatskoj.

Malo po malo razvili ste cijeli wellness brend posvećen limfnoj drenaži. Kako ste uopće otkrili da vas zanima baš limfna drenaža i što vas je posebno privuklo toj metodi?

Nakon mnogo godina u fitness industriji i života s dijabetesom tipa 1, shvatila sam da meni, kao i većini žena, nedostaje adekvatan odmor kako bi se tijelo moglo nositi sa stresom i upalama. Tada sam krenula učiti funkcionalnu medicinu, fokusirajući se ponajviše na limfni sustav koji je do prije nekoliko godina bio gotovo potpuno zapostavljen.

Ono što me najviše privuklo jesu rezultati koje moje klijentice vide kada počnu pridavati pažnju svom limfnom sustavu. Smatram da je limfni sustav nevjerojatno važan za očuvanje zdravlja cijelog organizma.

Koliko je bilo izazovno probiti se na konkurentnom tržištu poput New Yorka? Ima li istine u stihovima Franka Sinatre da uspjeh u New Yorku jednostavno znači uspjeh bilo gdje?

Ja sam se uvijek vodila onom da samo lijeni ne mogu uspjeti u New Yorku. Koliko god New York bio izazovan i težak, toliko je i svemoguć za one koji se usude riskirati i koji su spremni žrtvovati sve za svoj cilj.

Iako se uspjeh ponekad čini nedostižnim, efekt dugoročnog rada i dosljednosti je stvaran. Kada Bog odluči da je tvoje vrijeme došlo, uspjeh se više ne može zaustaviti, pogotovo ako si do tada neumorno radio.

Tko su vaši najčešći klijenti u New Yorku i kakvi su njihovi zahtjevi?

Moje klijentice su većinom uspješne poduzetnice, žene na visokim pozicijama ili žene koje same sebi stvaraju prilike i vode vlastite biznise. To su žene koje vode računa o sebi i žele najbolje za svoje zdravlje i izgled.

To su također žene koje ne žele tratiti vrijeme i koje razumiju da, ako žele vrhunske rezultate, u svoje zdravlje i ljepotu moraju investirati.

Često se naglašava kako su slavenski narodi posebno posvećeni fizičkom izgledu i da ne postoji to što žene s naših prostora ne bi učinile za ljepotu. Jeste li primijetili razliku između američkog i hrvatskog pristupa ljepoti i wellnessu?

Mislim da se posvećenost Slavena fizičkom izgledu često stavlja u negativan kontekst, ali ja bih rekla da time pokazujemo poštovanje prema sebi, ali i prema drugima. U našoj kulturi važno je da smo njegovani, lijepo odjeveni, uredni, mirisni, zdravi i fit, i ja se s takvim načinom života apsolutno slažem.

U Americi puno više vidim instant zadovoljstvo. Nije toliko bitno biti zdrav i njegovati tijelo dugoročno, nego mnogi traže "čarobnu pilulu" kako bi brzo izgledali dobro - kroz operacije, botokse, filere, Ozempic i slično. Mislim da mi ipak imamo zdraviji pogled na to što znači izgledati dobro, i iznutra i izvana.

Mislite li da se Hrvati, posebice Hrvatice, previše vode onim starim, a svima tako dobro poznatim pitanjem "što će ljudi reći"?

To je, nažalost, dio naše kulture i ne mislim da su žene te koje se time više vode, dapače, rekla bih da je muška populacija često još gora po tom pitanju.

To je jedan od dijelova mentaliteta od kojeg sam uvijek bježala i jedan od razloga zašto sam sretna što živim u New Yorku, iako postoje mnoge druge stvari u našoj kulturi koje jako volim i cijenim. Umjesto da rade na unapređenju vlastitog života, mnogi ljudi previše vremena troše gledajući što drugi rade i čime se bave.

Kako izgleda jedan vaš tipičan radni dan u New Yorku?

Ne postoji "tipičan" dan kada imate vlastiti biznis u New Yorku, haha. Svaki dan donosi sto novih stvari koje treba riješiti, ali upravo je u tome čar i ne bih htjela da je drugačije.

Ponekad sam cijele dane s klijentima, nekad sam potpuno posvećena mailovima, društvenim mrežama i projektima. Nekad sam po eventima i na raznim lokacijama, a nekad svega pomalo.

Koji biste savjet dali ženama koje žele pokrenuti vlastiti biznis u inozemstvu?

Prvo i osnovno: ne slušati nikoga tko sumnja u vas. Drugo, jednako važno: pažljivo slušati kada uspješni ljudi pričaju o svojim poslovnim projektima kako biste učili iz njihovih grešaka, a ne samo iz svojih.

Okružite se ljudima koji imaju velike vizije i ideje, ali ih istovremeno znaju provesti u djelo.

Mnogi iseljenici tvrde da je svuda lijepo, ali da je doma ipak najljepše. Slažete li se s time i možete li zamisliti povratak u Lijepu Našu?

Ne slažem se. Najljepše je tamo gdje si sam stvoriš uvjete da ti bude lijepo. Naravno da je predivno vidjeti svoju obitelj i vratiti se korijenima, ali meni ne može biti ljepše nigdje drugdje nego tamo gdje sam utkala sav svoj trud, rad i ljubav.

Kako izgleda noćni život i znaju li se Amerikanci zabavljati kao ljudi s naših prostora?

Haha, nisam neka partijanerica, moram priznati. Jako malo sam izlazila tijekom mladosti i mislim da je upravo to jedan od razloga zašto sam danas tu gdje jesam, uvijek sam više radila nego što sam se zabavljala.

Ali morat ću to polako početi mijenjati. Ipak, definitivno mislim da nam Amerikanci nisu ni do koljena kada je riječ o noćnom životu i zabavi - i mislim da nikada neće biti.