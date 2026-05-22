Ako ste kao djeca brojili zvijezde, stara vjerovanja tvrde da ste riskirali smrt: Evo zašto

Gledanje u zvjezdano nebo jedno je od najstarijih i najuniverzalnijih ljudskih iskustava uopće. Tisućljećima su ljudi podizali pogled prema tami posutoj svjetlucavim točkicama, tražeći odgovore, utjehu ili putokaz.

No, uz divljenje i znatiželju, nebo je ulijevalo i duboko strahopoštovanje. Iz te mješavine osjećaja rođena su brojna vjerovanja, mitovi i praznovjerja, a jedno od najraširenijih i najupornijih jest ono koje strogo zabranjuje brojanje zvijezda.

Zlokobno prebrojavanje: Zašto se naši stari nisu usuđivali brojati zvijezde?

U srcu ovog drevnog tabua, duboko ukorijenjenog u hrvatskoj narodnoj predaji, ali i u folkloru diljem svijeta, leži strah od smrti. Prema jednom od najčešćih tumačenja, vjerovalo se da svaka osoba na nebu ima svoju zvijezdu, odraz svoje duše.

Prebrojiti zvijezde značilo je riskirati da u nizu prebrojite i vlastitu, čime biste, prema predaji, prizvali smrt, ponekad već sljedećeg jutra. Druge verzije upozoravaju da onaj tko pokuša izbrojati zvijezde neće doživjeti da izbroji stotu.

No, posljedice nisu bile samo fatalne. Jednako rašireno bilo je i vjerovanje da će onome tko broji zvijezde po tijelu izrasti bradavice. I to ne bilo kakve.

Narodna predaja tvrdi da se takve bradavice nisu mogle ukloniti medicinskim putem, već je za njihovo skidanje trebalo potražiti pomoć osoba s tajnim znanjima, iscjelitelja čije su se vještine prenosile s koljena na koljeno.

Ovaj strah od brojanja bio je dio šireg sustava vjerovanja koji je zvijezdama pripisivao sudbinsku moć, vjerujući da nebeska tijela upravljaju životima smrtnika.

Foto: ChatGPT

Ne upiri prstom u božansko

Slično zabrani brojanja, postojalo je i pravilo da se u zvijezde ne smije upirati prstom. Ovaj običaj temelji se na drevnoj ideji da su zvijezde zapravo bogovi ili božanska bića koja promatraju svijet. Kao što se smatralo nepristojnim upirati prstom u drugu osobu, gesta usmjerena prema nebesima smatrala se vrhuncem drskosti i nepoštovanja prema višim silama.

Vjerovalo se da takav čin može na pojedinca ili njegovu obitelj navući nesreću, bolest, pa čak i sljepoću ili iznenadnu smrt. U nekim se krajevima govorilo da se "na Božansko ne nišani prstom".

Zanimljivo je kako je ovo vjerovanje preživjelo u različitim kulturama, poprimajući razne oblike. Primjerice, u Brazilu postoji praznovjerje, koje su doseljenici donijeli sa sobom u druge dijelove svijeta, da će onome tko prstom pokaže zvijezdu na licu ili prstu izrasti bradavica ili veliki prišt.

Priče kazuju o ljudima koji su se, zaboravivši se, usudili pokazati na najsjajniju zvijezdu na nebu, da bi se idućeg jutra probudili s neželjenim "ukrasom" na licu, kao opomenom s neba.

Izuzetak koji potvrđuje pravilo: Ljubav zapisana u zvijezdama

Ipak, kao i kod mnogih strogih pravila, postojao je jedan izuzetak od zabrane brojanja zvijezda, a bio je vezan uz potragu za ljubavlju. Prema starom folklornom vjerovanju, jedino je neudanim djevojkama i neoženjenim mladićima bilo dopušteno brojati zvijezde, ali uz strogo propisan ritual.

Onaj tko je tražio srodnu dušu morao je sedam uzastopnih noći brojati zvijezde, ali svaki put samo do sedam. Nakon što bi se ritual obavio sedmu noć, vjerovalo se da će prva osoba suprotnog spola s kojom se rukuju osmoga dana biti njihov budući supružnik.

Ovaj romantični običaj predstavlja svijetliju stranu zvjezdane magije, pokazujući da su ljudi u zvijezdama vidjeli ne samo vjesnike propasti, već i obećanje sreće i ispunjenja životnih snova.

Foto: ChatGPT

Zvijezde padalice i repatice: Vjesnici sudbine

Posebno mjesto u narodnim vjerovanjima zauzimale su zvijezde padalice, odnosno meteori. Njihova pojava tumačila se na različite, često proturječne načine. S jedne strane, vidjeti zvijezdu padalicu smatralo se znakom velike sreće i idealnim trenutkom za zaželjeti želju.

Postojala su i specifična vjerovanja: ako ste u financijskim problemima, trebalo je tri puta izgovoriti riječ "novac" prije nego što se trag na nebu ugasi. S druge strane, zvijezde padalice povezivale su se sa svijetom duša. Neki su vjerovali da predstavljaju duše koje su oslobođene iz čistilišta i napokon putuju u raj, dok su drugi smatrali da je riječ o dušama novorođenčadi koje se spuštaju na Zemlju.

No, ako su padalice mogle donijeti i dobro i loše, kometi, poznati kao "zvijezde repatice", bili su gotovo isključivo vjesnici zla. Njihova rijetka i dramatična pojava na nebu smatrala se sigurnim znakom nadolazećih katastrofa: ratova, gladi, pošasti ili smrti vladara.

U nekim su ih predajama nazivali i "đavolskim zvijezdama", vjerujući da posjeduju moć spaljivanja sela i usjeva. Ovaj strah od neobičnih nebeskih pojava, poput kometa ili čak supernova, koje su drevni narodi vidjeli kao nove, zastrašujuće zvijezde, svjedoči o dubokoj ljudskoj potrebi da se u nepredvidivom svemiru pronađe nekakav red, pa makar i zlokoban.