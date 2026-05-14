Nikada ne radite ovih šest stvari za vrijeme mladog Mjeseca: Posljedice su vrlo zastrašujuće

Mladi Mjesec, trenutak kada se Zemljin prirodni satelit skriva u tami, oduvijek je bio obavijen velom misterije i praznovjerja. Dok ga moderna astrologija često slavi kao idealno vrijeme za postavljanje novih namjera i svježe početke, brojna drevna vjerovanja i narodne predaje upozoravaju na oprez.

Prema njima, ovo je razdoblje pojačanog utjecaja negativnih energija, kada određene aktivnosti mogu donijeti nesreću i privući neželjene posljedice.

Tradicije diljem svijeta razvile su čitav niz nepisanih pravila o tome što valja, a što ne valja činiti u najmračnijoj noći lunarnog ciklusa.

Od izbjegavanja važnih odluka do opreza pri izlasku iz kuće, ova vjerovanja nude drugačiji pogled na energiju mladog Mjeseca, onu koja poziva na mirovanje i zaštitu, a ne na akciju.

Ne izlazite noću

Jedno od najraširenijih vjerovanja jest da se za vrijeme mladog Mjeseca ne preporučuje izlaziti noću, osobito u satima nakon zalaska sunca.

Tama Mjesečeve mijene smatrala se portalom kroz koji negativne sile lakše prodiru u naš svijet. Vjerovalo se da su duhovi tada najaktivniji i najspremniji za suradnju s onima koji se bave crnom magijom.

Prema nekim duhovnim istraživanjima, noć mladog Mjeseca predstavlja "zlatnu priliku" za negativne entitete da ometaju ljude jer nema Sunčeve svjetlosti koja bi pročišćavala atmosferu.

Zbog toga se savjetovao ostanak u sigurnosti doma kako bi se izbjegli potencijalno opasni susreti i sačuvala vlastita energija.

Izbjegavajte donošenje velikih odluka

Iako se mladi Mjesec često povezuje s novim počecima, brojne tradicije savjetuju suprotno - odgodu svih važnih odluka. Vjeruje se da je ovo vrijeme niske vidljivosti i smanjene jasnoće, kako na nebu tako i u našim umovima. Astrološke preporuke upozoravaju da je energija mladog Mjeseca idealna za planiranje i introspekciju, ali ne i za izvršenje.

Odluke donesene u žurbi, poput davanja otkaza, prekida veze ili velikih financijskih ulaganja, mogle bi se pokazati pogrešnima unutar samo nekoliko tjedana.

Narodno vjerovanje također kaže da građevinski projekti započeti u ovo vrijeme neće biti stabilni ni dugotrajni.

Čuvajte se negativnog utjecaja na um

Smatra se da mladi Mjesec ima suptilan, ali snažan negativan utjecaj na ljudsku psihu. Za razliku od punog Mjeseca, čiji je utjecaj očitiji i više usmjeren na fizičko tijelo, djelovanje mladog Mjeseca teže je uočiti, što ga čini opasnijim.

Vjeruje se da u ovom razdoblju podsvjesni strahovi i negativne misli lakše izlaze na površinu, a neki izvori tvrde da je tada učestalost bijegova od kuće veća.

U Brazilu postoji staro vjerovanje da Mjesečeve zrake koje u noći mladog Mjeseca padnu na krevet mogu uzrokovati noćne more ili čak mentalnu rastrojenost.

Ne započinjite sukobe

Kako tvrdi portal Enodia Therapies, zbog pojačane emocionalne osjetljivosti i sklonosti nesporazumima, mladi Mjesec nije vrijeme za rješavanje nesuglasica. Energija je nabijena, a strpljenje tanko, pa i najmanje iskre lako mogu prerasti u otvoreni sukob.

Svađe započete u ovom razdoblju mogle bi stvoriti dugotrajnu emocionalnu distancu koju će kasnije biti teško premostiti. Umjesto konfrontacije, savjetuje se pauziranje prije reakcije i usmjeravanje na mirne aktivnosti koje neće dodatno uzburkati ionako napetu atmosferu.

Pazite na financije

Impulzivna kupnja i rizični financijski potezi još su jedna stvar koju treba izbjegavati. Emocije su tijekom mladog Mjeseca pojačane i često nadvladavaju logiku, što može dovesti do nepromišljenog trošenja i kasnijeg žaljenja.

Ovo nije vrijeme za podizanje kredita, velika ulaganja ili kupnju skupih stvari. Umjesto toga, iskoristite energiju za pregled svojih financija, izradu budžeta i planiranje budućih poteza koje ćete realizirati kada nastupi bistrija i stabilnija faza Mjeseca.

Ne gledajte mladi Mjesec kroz staklo

Jedno od starijih i neobičnijih praznovjerja kaže da je loša sreća vidjeti prvi srp mladog Mjeseca kroz staklo. Iako se s vremenom ovo vjerovanje iskrivilo i počelo odnositi na prozorsko staklo, njegov je korijen u gledanju odraza u ogledalu.

Naime, kada se rastući srp Mjeseca (koji nalikuje slovu D) pogleda u ogledalu, njegov se odraz okreće i izgleda kao opadajući srp (nalik slovu C).

Smatralo se da taj obrnuti prikaz simbolički poništava rast i novi početak koji mladi Mjesec donosi, čime se priziva nesreća.