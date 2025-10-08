Što znači kada vas zasvrbe ovi dijelovi tijela? Jedni donose novac, drugi ukazuju na nesreću

Jeste li ikada osjetili iznenadni svrbež dlana i pomislili: "Dobit ću novac!" ili ste čuli kako netko kaže da mu "igra" oko pred neku važnu vijest?

Od davnina, ljudi su neobične tjelesne senzacije poput svrbeža tumačili kao znakove, poruke ili predviđanja budućih događaja. Ta su se vjerovanja, prenosila s koljena na koljeno i postala dio bogate riznice narodne predaje.

Iako danas znamo da za svrbež najčešće postoje medicinski razlozi, zabavno je zaviriti u svijet starih praznovjerja i otkriti što su naši preci mislili da nam tijelo poručuje.

Dlanovi - preteče novca i susreta

Svrbež dlanova vjerojatno je najpoznatije i najraširenije vjerovanje. Gotovo da nema osobe koja ne zna barem jednu verziju tumačenja, a ona se najčešće vežu uz financije.

Svrbež lijevog dlana

Prema gotovo nepisanom pravilu, svrbež lijevog dlana najavljuje financijski dobitak. Vjeruje se da ćete primiti novac, pronaći ga ili na neki drugi način neočekivano profitirati.

U našim krajevima postoji i ritual za pojačavanje sreće: dlan koji svrbi treba protrljati o kosu uz izreku: "Koliko dlaka, toliko para". Zanimljivo je da korijeni ovog vjerovanja sežu do starih Sasa, germanskog plemena koje je vjerovalo da je trljanje kože srebrom lijek za bolesti.

S vremenom se to pretvorilo u praznovjerje da svrbež znači da će srebro (novac) uskoro doći.

Svrbež desnog dlana

Za razliku od lijevog, svrbež desnog dlana smatra se predznakom odlaska novca. To može značiti neočekivani trošak, vraćanje duga ili jednostavno trošenje.

Međutim, postoji i drugo tumačenje koje kaže da ćete se rukovati s nekim poznatim ili dragim koga dugo niste vidjeli. Kako biste spriječili neželjeni odljev novca, narodni "lijek" savjetuje da dlan koji svrbi protrljate o drvenu površinu, čime se "prizemljuje" loša sreća.

Foto: Shutterstock

Oči i uši - ogledala duše i prisluškivači sudbine

Oči i uši oduvijek su smatrani osjetilima s posebnom vezom s duhovnim svijetom. Stoga ne čudi da i svrbež na tim dijelovima tijela nosi važne poruke.

Svrbež očiju

Kao i kod dlanova, vrijedi pravilo lijeve i desne strane. Ako vas zasvrbi desno oko, možete se nadati dobrim vijestima, radosti i ispunjenju želja.

Vjeruje se da ćete vidjeti nešto lijepo ili doživjeti sretan susret. S druge strane, svrbež lijevog oka tradicionalno se povezuje s tugom, lošim vijestima ili razočaranjem. Neka tumačenja čak idu toliko daleko da predviđaju suze.

Svrbež ušiju

"Netko te ogovara!" - prva je pomisao kad nekoga zasvrbi uho. I ovdje je strana ključna za tumačenje. Svrbež desnog uha znači da vas netko hvali, spominje po dobru ili priča lijepe stvari o vama.

Lijevo uho, pogađate, nosi suprotnu poruku: netko vas ogovara, širi neistine ili vam jednostavno "radi o glavi".

Foto: Shutterstock

Od nosa do stopala: Najave svađa, putovanja i promjena

Gotovo svaki dio tijela ima svoje skriveno značenje u svijetu praznovjerja. Neka su smiješna, neka bizarna, a neka iznenađujuće precizna.

Nos

Svrbež nosa gotovo je univerzalni znak ljutnje ili nadolazeće svađe. Narod kaže: "Svrbi me nos, naljutit ću se". Ako vas zasvrbi sam vrh nosa, to može značiti da će vam u kuću doći gosti.

Foto: Shutterstock

Usne

Ako vas zasvrbe usne, uskoro ćete se s nekim ljubiti. Neka vjerovanja preciziraju da svrbež gornje usne najavljuje poljubac s muškarcem, a donje sa ženom.

Laktovi

Svrbež lijevog lakta najavljuje uzbudljive i radosne vijesti, dok desni lakat priprema na tužne i loše vijesti.

Leđa

Svrbež leđa smatra se lošim znakom koji nagovještava tugu i razočaranje.

Koljena

Svrbež desnog koljena može značiti da ćete pronaći bogatstvo u kući ili čuti dobre vijesti, dok lijevo koljeno upozorava na neku nevolju.

Stopala/Taban

Svrbež tabana nepogrešivo je povezan s putovanjem. Ako vas svrbi desni taban, putovanje će biti uspješno, profitabilno i bit ćete dobrodošli na odredištu.

Svrbež lijevog tabana, pak, sugerira put bez jasnog cilja, neuspjeh ili odlazak na mjesto gdje nećete biti dobro primljeni.