Littler 'mete sve pred sobom' dok mu konkurencija 'pada'.

Tinejdžerska pikado senzacija nastavlja „gaziti sve pred sobom“, a sada je „žrtva“ bio Mensur Suljović.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mnogi su pretpostavljali da će Suljovićevo "sporo" bacanje strelice poremetiti koncentraciju mladog Britanca, no Luke „The Nuke“ Littler pokazao je „lasersku fokusiranost“ te ostvario prosjek od 107,09 – što mu je najbolji prosjek karijere u Ally Pallyju.

Zanimljivo je da je, kad je ždrijeb napravljen prošlog mjeseca, 53-godišnji Suljović poslao Littleru poruku: „Vidimo se u trećem kolu“, što se pokazalo proročanskim. No 18-godišnji Littler nije imao milosti za "proroka". Prvi set uzeo je za pet i pol minuta uz prosjek 109,98, dok Suljović nije imao nijedan pokušaj na duplu.

U drugom setu Littler je dodao gas i zatvorio s izlazima od 105 i 101 za vodstvo 2:0. Suljović je u trećem setu napokon uzeo dva lega. No to je bio tek kratak trenutak radosti za 60. igrača svijeta, jer je Littler uzeo treći set izlazom od 124, a četvrti zaključio na duplu trojku – još uvijek nije izgubio nijedan set.

Svjetski broj 1 u sljedećem kolu igrat će protiv Australca Damona Hete ili bivšeg svjetskog prvaka Roba Crossa iz Engleske.

Bio je to Littlerov osobni rekord prosjeka na toj pozornici u 16 mečeva kroz tri svjetska prvenstva.

„Jako sam zadovoljan. Završeci su bili dobri – 71 posto uspješnosti izlaza, mislim da to još nisam imao u PDC karijeri. Osjećao sam se potpuno smireno. Ušao sam u ritam i prilagodio se njemu“, prenosi Littlerove riječi The Sun.

Svjetsko prvenstvo u pikadu može gledati na kanalu Sportske televizije na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Inače, jučer se dogodilo i jedno veliko iznenađenje u pikadu. James Hurrell, 63. igrač svijeta, neočekivano je izbacio četvrtog nositelja Stephena Buntinga.

Hurrell je osvojio prvi set i imao prednost od 2:0 u drugom, no Bunting preokreće te osvaja dva seta u nizu za 2:1. Posebno impresivan bio je izlaz na 161 u odlučujućem legu drugog seta. Hurrell je potom osvojio šest od sedam odigranih legova i poveo s 3:2 u setovima, nakon čega je meč otišao u odlučujući set koji je riješen u petom legu, a njega Bunting dobiva izlazom na 100. Time je meč otišao u odlučujući sedmi set, a njega je s 3:1 dobio Hurrell, iskoristivši drugu meč-strelicu za veliko iznenađenje i osminu finala, gdje će igrati protiv pobjednika meča između Martina Schindlera i Ryana Searlea.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska otvara pripreme za EP jakom utakmicom: Evo kad i gdje ju možete gledati