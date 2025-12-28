Hrvatska rukometna reprezentacija u nedjelju u Poreču otvara pripreme za Europsko prvenstvo prijateljskom utakmicom protiv Sjeverne Makedonije. Utakmicu od 20.10 možete u izravnom prijenosu gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

Veliki broj mladih igrača

Unatoč pomlađenom i nekompletnom sastavu, Filip Glavaš i Leo Moslavac poručuju da očekuju ozbiljan pristup i – pobjedu.

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson prvi dio priprema započeo je s velikim brojem mladih igrača, a ogled sa Sjevernom Makedonijom bit će prilika da se vidi tko se može nametnuti u borbi za mjesto u završnom sastavu za Europsko prvenstvo.

Od igrača koji su u siječnju osvojili svjetsko srebro, u Poreču će biti Filip Glavaš, Ivano Pavlović i Josip Šimić. No, Pavlović još uvijek nije u punom natjecateljskom ritmu jer se mjesecima oporavljao od ozljede i tek se nedavno vratio igranju. Kao alternativa nameće se Berislav Antonio Tokić, koji je nedavno upisao prve nastupe za reprezentaciju. Uz njih, posebna pažnja bit će usmjerena na igrače iz Sesveta i Nexea, među kojima su Filip Perić, Zlatko Raužan, Matej Svržnjak, braća Luka i Matko Moslavac te Petar Krupić.

'U reprezentaciji nema laganih utakmica'

"Nismo kompletni, ali u reprezentaciji nema laganih utakmica. Ovo su pripreme za Europsko prvenstvo i tako ih trebamo shvatiti“, poručio je Glavaš, naglasivši kako je cilj zadržati ugled svjetskih viceprvaka.

„Podigli smo ljestvicu i sada je moramo održati. Drago nam je što nas svi ozbiljno shvaćaju, to smo zaslužili“, dodao je, osvrnuvši se i na protivnika.

"Oni su dugo zajedno i dobro se poznaju, dok smo mi u dosta izmijenjenom sastavu. Vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti u kratkom vremenu sve posložiti.“

Slična očekivanja ima i Luka Moslavac, koji ističe važnost maksimalnog angažmana.

"Svi ćemo dati sve od sebe, pokušati se dokazati i pobijediti. Na izborniku je da odluči koga će povesti na Europsko prvenstvo. U kratkom vremenu moramo se što bolje pripremiti i odigrati najbolju moguću utakmicu“, rekao je Moslavac.

Hrvatska i Sjeverna Makedonija do sada su se susrele 15 puta. Hrvatski rukometaši upisali su 12 pobjeda, dok je Sjeverna Makedonija slavila tri puta. Posljednji put prije 21 godine, u Skoplju, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

