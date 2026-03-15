Fokuseri i na plaži, bageri u ringu! Ivićev protivnik nestao s meča, sin pokorio turnir

On jednostavno ne staje, prolazi samo kroz turnire kao bager i skuplja zlatne medalje skoro kao krumpire i ne osvrće se za drugima!

Šalu na stranu, naš veteran i prva rukavica u kickboxingu Ivica Ivić ove je nedjelje ponovno "ubrao" još jedno zlato, ovog puta na Svjetskom kupu u kickboxingu, održanom od 10. do 15. ožujka u talijanskom Lido di Jesolu, nedaleko od Venecije.

Nakon što se nedavno vratio sa svjetskim zlatom iz Abu Dhabija, a i dalje je aktualni europski prvak u kickboxingu, Italija i Svjetski kup činili su se kao još jedna usputna stanica.

Riječ je o jednom od najjačih turnira na svijetu u ovom sportu, a ove godine natjecanje je srušilo rekord – sudjelovalo je čak 4.080 boraca iz brojnih država, što potvrđuje njegovu veliku međunarodnu težinu.

Sin Michel odnio zlatnu medalju

Ovog puta Svjetski kup bio je još slađi – na turniru svjetsko zlato odnio je i njegov sin Michel Ivić, za kojeg već sada možemo vidjeti da je dostojan nasljednik Ivićevog pedigrea.

"Na ovo natjecanje dolazimo već treću godinu zaredom s klubom. Michel je u finalu pobijedio hrvatskog borca Damira Kresu, inače europskog prvaka u kickboxingu u kategoriji kadeta. Time je osvojio Svjetski kup, što mu je zasad najjača titula u karijeri", istaknuo je Ivić.

Foto: Privani Album

Iskustvo presudilo Anti Vuliću u finalu

Mladi teškaš Ante Vulić, koji se priprema u Vinkovcima i nastupa pod Ivićevim klubom Armus Gym, stigao je do finala, ali je izgubio od iskusnog mađarskog reprezentativca.

"Ante je odradio vrhunski meč. Malo je nedostajalo iskustva, ali riječ je o vrlo talentiranom juniorskom teškašu i velikoj nadi naše superteške kategorije", rekao je Ivić.

Inače, radi se o mladoj i vrlo ozbiljnoj nadi ovog sporta o kojem će se, kako sada izgleda, itekako pisati. Mladi Vinkovčanin redovito pred natjecanja dolazi na posljednje pripreme pred mečeve u Zagreb kako bi "izbrusio" svoje vještine i tjelesnu spremnost kod Ivića. "Srčan je", kratko i jasno poručuje Ivić i ostavlja prostor da se uvjerimo da Vulićevo vrijeme tek dolazi.

Foto: Privani album

Inače, istaknimo i to da je Vulić možda ovog puta ostao bez zlata, no njegov otac Josip tek je nakon meča otkrio stranu sporta koja se ne vidi. Na društvenim mrežama opisao je drugu stranu medalje.

Infuzija prije prvenstva

"Nije opravdanje ili isprika za poraz, jer protivnik je bio bolji i zato mu čestitamo. Ali želim da ljudi vide kroz što borci prolaze tijekom priprema, a da nitko ne zna. Ante je 10 dana prije borbe imao crijevnu virozu, dva dana doslovno ništa nije jeo ni pio. Propustio je tjedan sparinga i treninga, tri dana bio na infuziji. Na moje nagovore da odustane, nije htio ni čuti, nego je u takvom stanju htio u borbu pod svaku cijenu", objavio je Antin otac Josip i podijelio sliku kako to izgleda kada borac pred borbu prima infuziju. Ukazao je da Hrvatska ima još jednu borilačku mladu snagu čije vrijeme tek dolazi, a srebrna medalja ovog puta zaista ima zlatni sjaj.

Foto: privani album

Treninzi i u parku

Josip Vulić je također aktivno sudjelovao u pripremama svih njihovih boraca pa i samog Ivića, koji je bez greške treninge u Italiji odrađivao i u parku pa i na plaži, pa nam je podijelio video kako to izgleda.

Pod imenom kluba nastupio je i Gabrijel Kerepčić, koji je ovog puta nastupio protiv talijanskog protivnika od kojeg je izgubio na bodove nakon solidne borbe.

Ivić se osvrnuo i na svoju titulu koju je ovog puta ipak odnio bez borbe. Trebao se boriti protiv predstavnika iz Iraka, ali... "Gledao je moje pripreme, vjerojatno se uplašio i jednostavno se nije pojavio na meču. Ipak, pojavio se na proglašenju pobjednika", kaže Ivić.

Iako ovog puta bez borbe, za to se pripremao kao da će se boriti protiv njih šest.

Osvrće se i na sina Michela te kaže: "Naravno da mi je drago, meni je želja da bude bolji od mene, ne samo on nego svi ti mladi sportaši. Želim im iskreno biti uzor, da budem motivator, neka budu bolji! Moj Michel osam godina bavio se nogometom. Bio je sjajan u tom sportu, ali se odlučio za kickbox, a iz turnira u turnir pokazuje kako raste. Kad je tvoje dijete, sin, naravno da sam ponosan što nastavlja mojim stopama!"

Iviću je inače ovo 14. osvojeni Svjetski kup, u Italiji sedmi zaredom.

Rezultati s velikih turnira poput ovog važni su i za izbor u nacionalnu reprezentaciju za koju Ivić redovito nastupa već godinama.

POGLEDAJTE VIDEO Teška divizija udarača u Zagrebu! Bili smo na sparingu prvaka: 'Kad udari, kao da te vlak pogodio!'