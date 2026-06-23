Ogromna kolona 'puzi' prema Zagrebu, oglasio se HAK: 'Molimo vas za oprez'

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Iz Hrvatskog autokluba (HAK) izvijestili su u utorak da je na dionici autoceste A4 kod čvora Popovec u smjeru Zagreba kolona vozila duga tri kilometra.

"Radovi na održavanju na autocesti A4 između 91+800 i 95+000 km, između čvora Popovec i čvora Zagreb istok na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije sužene prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. Predviđeno trajanje radova je do 19.00 h. Molimo korisnike za oprez", stoji u obavijesti HAK-a.

Kakvo je stanje na terenu najbolje zna čitatelj Net.hr-a koji se našao na spomenutoj dionici ceste i zabilježio nepreglednu kolonu automobila. "Od čvora sv. Helena prema Zagrebu kreće se ogromna kolona", kratko je zapisao. U video prilogu pogledajte gužvu prema Zagrebu.