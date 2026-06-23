Pogodila je ishod utakmice s Englezima, sada je bokserica Rajli dala novu prognozu: Tko će pobijediti?

HRVATSKA ILI PANAMA /

Panama je trenutačno 40. reprezentacija svijeta, a ovo je njezino drugo Svjetsko prvenstvo. Debitirala je u Rusiji 2018. upisavši sva tri poraza. Od Engleske je izgubila s 1-6, od Belgije 0-3, a od Tunisa 1-2.

World Cup 2026. otvorili su porazom od Gane sa 0-1. Dakle u četiri susreta upisali su četiri poraza uz razliku pogodaka 2-12.

Put na svjetsko prvenstvo izborila je nakon što je završila na prvom mjestu skupine A u trećem krugu kvalifikacija Concacafa ispred Surinama, El Salvadora i Gvatemale. U rundi prije bili su bolji od Nikaragve, Gvajane, Montserata i Belizea.